17.4 % نمو استثمارات البنوك في الإمارات إلى 872.3 مليار درهم

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أظهرت تقارير صادرة عن مصرف الإمارات المركزي قوة وصلابة القطاع المصرفي في الدولة، والذي اتّضح عبر نمو القروض المقدمة للأفراد والقطاع الخاص، وزيادة حجم الودائع، مع تحقيق طفرة في استثمارات البنوك إلى مستوى قياسي جديد، فضلاً عن زيادة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، والتي تعزّز مرونة وقدرة البنوك على مواجهة أية تحديات طارئة.

وكشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي عن زيادة القروض التي قدّمتها البنوك العاملة بالدولة للأفراد خلال شهر يناير بنحو 78.7 مليار درهم وبنسبة 15.9% على أساس سنوي لتبلغ 573.9 مليار درهم، مقارنة بنحو 495.2 مليار درهم في يناير من العام الماضي، وزادت قروض الأفراد بنسبة 1.1% على أساس شهري، بعد أن بلغت 567.9 مليار درهم في ديسمبر 2025.

وأظهرت بيانات تقرير المؤشرات المصرفية أن إجمالي الائتمان المقدم من البنوك ارتفع إلى2.598 تريليون درهم في يناير الماضي، مقابل 2.570 تريليون درهم في ديسمبر الماضي، ونحو 2.186 تريليون درهم في يناير 2025، مسجّلاً زيادة بنسبة 18.8% على أساس سنوي تُعادل نحو 28 مليار درهم.

وأرجعت البيانات ذلك النمو بشكل رئيس إلى زيادة قيمة القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع الخاص خلال شهر يناير الماضي بنسبة 11.2% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 1.5 تريليون درهم، مقابل 1.349 تريليون درهم في يناير 2025، مع نمو القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع التجاري والصناعي بنسبة 8.4% على أساس سنوي لتبلغ 926 مليار درهم.

وأشارت بيانات «المركزي» إلى ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى أعلى مستوى في تاريخها، لتصل إلى 872.3 مليار درهم، مقابل 855.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2025 ونحو 742.9 مليار في يناير 2025، وبارتفاع نسبته 17.4% على أساس سنوي تُعادل 29.4 مليار درهم.

وذكرت أن استثمارات البنوك بنهاية يناير الماضي، تضمنت أوراقاً مالية تمثّل ديوناً على الغير (سندات الدين)، بقيمة 418.6 مليار درهم، وأسهمها بقيمة 25.2 مليار درهم، بالإضافة إلى استثمارات في سندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 371.1 مليار درهم، والاستثمارات الأخرى بقيمة 57.4 مليار درهم.ووفقاً لبيانات «المركزي» نما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي بنسبة 13.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 721.6 مليار درهم في يناير الماضي، مقابل 633.3 مليار درهم في يناير من العام السابق، وبذلك تكون احتياطيات البنوك قد زادت في شهر يناير الماضي بنحو 88.3 مليار درهم على أساس سنوي، لافتة إلى أن الأصول الكلية للقطاع المصرفي زادت بنسبة 18.7% خلال شهر يناير على أساس سنوي إلى 5.413 تريليون درهم، مقابل 4.562 تريليون درهم في يناير وبنمو 1.4% على أساس شهري، حيث كانت قد سجّلت نحو 5.34 تريليون درهم في نهاية عام 2025.

وفيما يخصّ إجمالي الودائع المصرفية، فقد بلغت 3.336 تريليون درهم في يناير، مقابل 3.307 تريليون درهم في ديسمبر الماضي، ونحو 2.840 تريليون في يناير من العام 2025، ولتحقق نمواً بنسبة 17.5% على أساس سنوي تُعادل 496 مليار درهم.

وإلى ذلك كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي، عن زيادة الودائع المصرفية النقدية خلال شهر يناير الماضي لتبلغ 925.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 919.7 مليار درهم في ديسمبر، ونحو 827.4 مليار درهم في يناير 2025، لتحقق الودائع النقدية زيادة بنسبة 11.85% على أساس سنوي تُعادل 98 مليار درهم.

وأظهر بيانات تقرير المجاميع النقدية لدولة الإمارات، الصادر عن «المركزي» أمس، أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.708 تريليون درهم في يناير الماضي، مقابل 1.354 تريليون درهم في يناير2025، بزيادة قدرها 354 مليار درهم وبنسبة نمو جاوزت 26%.