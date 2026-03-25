2.07 تريليون درهم تحويلات مالية عبر بنوك الإمارات خلال يناير

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

بلغت قيمة التحويلات المنفّذة في القطاع المصرفي الإماراتي، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية (AEFTS)، خلال شهر يناير الماضي، نحو 2.077 تريليون درهم، مقارنة مع نحو 2.31 تريليون درهم في ديسمبر 2025، حسب تقرير إحصائيات العمليات المصرفية لشهر يناير 2026 الصادر عن المصرف المركزي. وذكر التقرير أن التحويلات المنفّذة في يناير تضمّنت 1.213 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و864.57 مليار درهم تحويلات بين عملاء البنوك، موضحاً أن قيمة التحويلات بين البنوك نمت خلال شهر يناير بنسبة تجاوز 40% إلى 1.213 تريليون درهم، مقارنة بنحو 864.57 مليار درهم في ديسمبر الماضي.

وفيما يخصّ مقاصة الشيكات، فقد أفاد تقرير المركزي، بأن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت خلال شهر يناير نحو 125.19 مليار درهم، وعدد الشيكات التي تمّت تسويتها 1.95 مليون شيك. وأوضح أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت شهر ديسمبر من العام 2025 نحو 127.9 مليار درهم، وعدد الشيكات التي تمّت تسويتها 2.03 مليون شيك.