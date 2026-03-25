الخميس 26 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
עדד اليوم
اقتصاد

«جلف كرافت» تُطلق منشأة بحرية جديدة في الإمارات

25 مارس 2026 16:45


عجمان (الاتحاد)

تستعد «جلف كرافت» لافتتاح منشأة إنتاج جديدة ومتخصّصة لقطاع القوارب الترفيهية في إمارة عجمان، بالقرب من الموقع الذي شهد انطلاقة الشركة عام 1982.
وستُخصّص هذه المنشأة لإنتاج طرازات مختارة من علامات الشركة، من بينها قوارب «أوريكس» ذات الكبائن، وقوارب «سيلفركات» متعددة الهياكل، في خطوة تعكس توجُّه «جلف كرافت» لتلبية التنامي في الطلب لاقتناء القوارب الترفيهية العصرية متعددة الاستخدامات.
ويأتي هذا الاستثمار في سياق النمو المتواصل لسوق القوارب الترفيهية عالمياً، الذي قُدّرت قيمته بنحو 37.4 مليار دولار عام 2024، مع توقعات بمواصلة التوسع بمعدلات نمو سنوية مستقرة خلال السنوات المقبلة.
ويتجه اهتمام ملاك القوارب بشكل متزايد لاقتناء القوارب الأكثر رحابة أكبر واستقراراً في الإبحار، بتصاميم داخلية مرنة تلائم أنماط الاستخدام الحديثة.
وتبرز قوارب «سيلفركات» كخيار يلبّي هذه التطلعات، بفضل تصاميمها ثنائية الهيكل التي تجمع بين الاتساع والتوازن، فيما تعكس «أوريكس» الإقبال المتزايد على قوارب الكبائن، نظراً لما توفّره من رحابة داخلية وتجربة بحرية أكثر راحة وتنوعاً، تلائم أسلوب الإبحار المعاصر.
ويقع المرفق الجديد في موقع استراتيجي مباشر على واجهة عجمان البحرية، ويمتد على مساحة تقارب 10 آلاف متر مربع، ويوفّر الموقع القدرة على إطلاق القوارب وإجراء تجارب الإبحار مباشرة من حوض البناء، ما يسرّع وتيرة التصنيع، ويعزّز كفاءة مراحل الاختبار والتجهيز والتسليم.
ويعكس هذا التوسع، مشهد التطور المتواصل لقطاع القوارب الترفيهية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والوجهات الساحلية المحيطة، مدفوعاً بنمو المشاريع البحرية وتنامي السياحة البحرية، توفّر دولة الإمارات، بفضل موقعها الجغرافي الذي يتوسط آسيا وأفريقيا وأوروبا، قاعدة استراتيجية تمكّن «جلف كرافت» من توسيع قدراتها الإنتاجية، مع حضورٍ مباشر في قلب وجهات الإبحار الناشئة وحيوية المشهد البحري المتنامي.

