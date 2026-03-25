اقتصاد

«الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة» تُصدر إرشادات بشأن الأحوال الجوية السائدة

25 مارس 2026 17:01

أصدرت إدارة البيئة والصحة والسلامة والاستدامة في دائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، توجيهات وإرشادات عاجلة بهدف تعزيز مستويات السلامة وضمان حماية الأفراد والممتلكات واستمرارية الأعمال.

وأكدت المؤسسة على ضرورة التزام جميع المرخّصين والمشغلين والعملاء والأطراف المعنية كافة ضمن نطاق اختصاصها بأقصى درجات الحذر واليقظة، مع التقيد التام بإجراءات التشغيل المعتمدة في الظروف الجوية الماطرة وفق خطط الطوارئ المعتمدة لكل جهة، والعمل على ضمان جاهزية فرق العمل وتعزيز قدرات الاستجابة السريعة لمواجهة أي مستجدات.

وشددت على أهمية المتابعة المستمرة للتحديثات الصادرة عن الجهات المختصة، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة في حينها، إلى جانب الحفاظ على التنسيق المباشر والمستمر مع غرفة العمليات في موانئ دبي العالمية لضمان سرعة الاستجابة وكفاءة التعامل مع الحالات الطارئة.

أخبار ذات صلة
دبي تتقدّم إلى المركز السابع في مؤشر المراكز المالية العالمية.. وتسجّل أعلى تصنيف من نوعه في تاريخها
الإمارات تستضيف قمة "قادة سامينا" لتعزيز مستقبل الاتصالات والتحول الرقمي

ودعت المؤسسة إلى تجنب التنقل غير الضروري مع ضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة والمناطق المعرضة لتجمع مياه الأمطار أو السيول، وعدم القيادة في الطرق المغمورة بالمياه أو الأودية، إضافة إلى أهمية عدم إعاقة حركة المرور أو مركبات الإسعاف والإنقاذ أثناء الطوارئ، والعمل على حماية وتغطية المعدات الكهربائية لتفادي الأضرار الناتجة عن مياه الأمطار.

وأكدت على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية العاملين، بما يضمن استمرارية الأعمال بشكل آمن ومسؤول.

وقال سعادة المهندس عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، إن سلامة الأفراد واستدامة البنية التحتية أولوية قصوى، مؤكداً، في ظل هذه الظروف الجوية الاستثنائية، أهمية التزام جميع الجهات بمتطلبات البيئة والصحة والسلامة والاستدامة، واتباع أعلى معايير الجاهزية والاستجابة.

المصدر: وام
آخر الأخبار
ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء
الأخبار العالمية
ترامب: العمليات العسكرية ضد إيران متقدمة عن جدولها الزمني
اليوم 19:34
من نيويورك إلى دبي.. وفاء استثنائي لفاكتور شوفال في كأس دبي العالمي
الرياضة
من نيويورك إلى دبي.. وفاء استثنائي لفاكتور شوفال في كأس دبي العالمي
اليوم 19:30
اعتزال بطلة البادمنتون الإسبانية مارين بسبب الإصابة
الرياضة
اعتزال بطلة البادمنتون الإسبانية مارين بسبب الإصابة
اليوم 19:22
170 دولة تتابع كأس دبي العالمي من مضمار ميدان
الرياضة
170 دولة تتابع كأس دبي العالمي من مضمار ميدان
اليوم 19:09
جانب من المحاضرة
التعليم والمعرفة
وليد عمران يحاضر حول السينوغرافيا المسرحية بجماليات عربية
اليوم 18:45
