«راكز» تنظّم جلسة تفاعلية لدعم قدرة الشركات في تطوير استراتيجيات المبيعات

نظّمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، مؤخراً، جلسة تفاعلية هدفت إلى دعم الشركات في تعزيز استراتيجيات المبيعات وتحسين قدرتها على تحويل الفرص إلى صفقات ناجحة، وجاءت الجلسة تحت عنوان: «استراتيجيات مبيعات فعالة لتحقيق المكاسب وإبرام الصفقات»، حيث ركّزت على أساليب عملية تمكّن الشركات من توضيح القيمة التي تقدّمها والتواصل مع العملاء بفعالية أكبر.

وتناول خبراء القطاع أحد التحديات الشائعة التي تواجه العديد من الشركات، والمتمثل في تركيز العروض التقديمية على المنتجات والخدمات، بدلاً من إبراز كيفية مساهمتها في حلّ مشكلات العملاء الفعلية. ومن خلال أمثلة واقعية، اكتسب المشاركون رؤى عملية حول كيفية إعداد عروض مبيعات واضحة وذات صلة وسهلة التفاعل، إلى جانب تعلّم أساليب التعامل مع الاعتراضات بثقة وبناء علاقات أعمال قوية في بيئة الأعمال. كما استقطبت الجلسة نخبة من روّاد الأعمال والمؤسسين وصنّاع القرار من مختلف القطاعات.

وقاد الجلسة مأمون العموري، مؤسس شركة «SMOrchestra.ai»، مستنداً إلى خبرة تمتد لأكثر من عقدين في مجال مبيعات تقنيات المؤسسات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقدّم عرضاً بعنوان «أطر عمل لمبيعات خالية من الاعتراضات»، ركّز فيه على أهمية بناء الثقة في المراحل المبكرة من عملية البيع، والعمل على معالجة الاعتراضات المحتملة قبل ظهورها.

وأوضح العموري أن خسارة معظم الصفقات لا تعود إلى المنافسة، بل نتيجة غياب الثقة أو عدم وضوح الرسالة أو تردّد العملاء في اتخاذ القرار.

وأكد على أهمية التمركز الواضح، وفهم مخاوف العملاء، وتبسيط عملية اتخاذ القرار لديهم، كما استعرض نهجاً منظماً قائماً على ثلاث مراحل: «جذب الانتباه، ترسيخ الثقة، تحويل الفرص إلى صفقات»، موضحاً كيف يمكن للشركات توجيه العملاء المحتملين بشكل أكثر فاعلية من مرحلة الاهتمام الأولي إلى إتمام الصفقة بنجاح.

وتناولت الجلسة بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة في عالم المبيعات، ومنها الاعتقاد بأن زيادة التقنيات أو البيانات أو حتى قوة العلاقات وحدها كفيلة بتحقيق نتائج أفضل، وبدلاً من ذلك، تم التركيز على أهمية الوضوح، والتواصل حول القيمة بدلاً من الخصائص، وبناء مصداقية حقيقية تتماشى مع احتياجات العملاء.

وقال رامي جلال، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: «في بيئة الأعمال التنافسية اليوم، تمثّل القدرة على توضيح القيمة وبناء الثقة بسرعة عاملاً حاسماً في تميّز الشركات واستدامة نجاحها. ونحرص في راكز على تمكين مجتمع أعمالنا من خلال تزويده بالمعرفة والأدوات العملية التي تعزّز حضوره في السوق، وتدعم تواصله الفعّال مع عملائه، وتسهم في تسريع وتيرة نموّه».

وتأتي هذه الجلسة ضمن جهود «راكز» المستمرة لتقديم معارف تطبيقية تسهم في تمكين الشركات من تطوير استراتيجياتها وتحسين أدائها في مختلف مراحل النمو.