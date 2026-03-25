الخميس 26 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مدينة ليل الفرنسية مقراً لهيئة الجمارك الأوروبية الجديدة

25 مارس 2026 18:36

اختار المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي، مدينة ليل الفرنسية، كمقر لهيئة الجمارك المستقبلية للاتحاد الأوروبي (EUCA).

وستكلف الهيئة بتنسيق ودعم أنشطة السلطات الجمركية الوطنية باستمرار في جميع أنحاء الاتحاد، ومن المتوقع أن تضم حوالي 250 موظفاً.

أخبار ذات صلة
اجتماع فريق الأمن الغذائي الأوروبي يبحث تداعيات الأزمات الإقليمية على الإمدادات
إطلاق خدمة قطار جديدة بين باريس وبرلين

ويشكل إنشاء السلطة الجديدة جزءاً من العمل لإصلاح الإطار الجمركي العام للاتحاد الأوروبي، ليتمكن من التعامل مع الضغط الكبير الناتج عن زيادة تدفقات التجارة، والأنظمة الوطنية المجزأة، والصعود السريع للتجارة الإلكترونية، وتغير الواقع الجيوسياسي.

واتفق المشرعون الأوروبيون على تحديد موقع المقر في اجتماع غير رسمي بين المؤسسات على المستوى السياسي.

المصدر: وام
فرنسا
الجمارك
أوروبا
آخر الأخبار
ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء
الأخبار العالمية
ترامب: العمليات العسكرية ضد إيران متقدمة عن جدولها الزمني
اليوم 19:34
من نيويورك إلى دبي.. وفاء استثنائي لفاكتور شوفال في كأس دبي العالمي
الرياضة
من نيويورك إلى دبي.. وفاء استثنائي لفاكتور شوفال في كأس دبي العالمي
اليوم 19:30
اعتزال بطلة البادمنتون الإسبانية مارين بسبب الإصابة
الرياضة
اعتزال بطلة البادمنتون الإسبانية مارين بسبب الإصابة
اليوم 19:22
170 دولة تتابع كأس دبي العالمي من مضمار ميدان
الرياضة
170 دولة تتابع كأس دبي العالمي من مضمار ميدان
اليوم 19:09
جانب من المحاضرة
التعليم والمعرفة
وليد عمران يحاضر حول السينوغرافيا المسرحية بجماليات عربية
اليوم 18:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©