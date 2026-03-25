مدينة ليل الفرنسية مقراً لهيئة الجمارك الأوروبية الجديدة

اختار المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي، مدينة ليل الفرنسية، كمقر لهيئة الجمارك المستقبلية للاتحاد الأوروبي (EUCA).

وستكلف الهيئة بتنسيق ودعم أنشطة السلطات الجمركية الوطنية باستمرار في جميع أنحاء الاتحاد، ومن المتوقع أن تضم حوالي 250 موظفاً.





ويشكل إنشاء السلطة الجديدة جزءاً من العمل لإصلاح الإطار الجمركي العام للاتحاد الأوروبي، ليتمكن من التعامل مع الضغط الكبير الناتج عن زيادة تدفقات التجارة، والأنظمة الوطنية المجزأة، والصعود السريع للتجارة الإلكترونية، وتغير الواقع الجيوسياسي.





واتفق المشرعون الأوروبيون على تحديد موقع المقر في اجتماع غير رسمي بين المؤسسات على المستوى السياسي.