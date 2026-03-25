111.8 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

عزّزت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية ارتفاعاتها خلال تعاملات أمس ولليوم الثاني على التوالي، بدعم من استمرار عمليات الشراء القوية على أسهم قطاعات البنوك والعقارات، وليغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، مرتفعاً بنسبة قاربت %2.67 وبنحو 254.32 نقطة إلى 9778.26 نقطة، فيما قفز مؤشر سوق دبي المالي مرتفعاً بنسبة %4.14 وبنحو 226.81 نقطة إلى 5697.71 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 76 مليار درهم لتسجل 2.955 تريليون درهم، في حين ربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي بنحو 35.79 مليار درهم، لتصل إلى 947.67 مليار درهم، ولتبلغ المكاسب السوقية الإجمالية خلال اليوم نحو 111.86 مليار درهم.

وتزامن تحسن أداء الأسواق مع نشاط ملحوظ للتداولات لتتجاوز قيمة التداولات الإجمالية 3.18 مليار درهم بعد تداول 769.5 مليون سهم خلال 75 ألف و851 صفقة.



سوق أبوظبي

ارتفعت قيمة التداولات الإجمالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية لتتجاوز 1.66 مليار درهم، شملت ما يزيد على 444.71 مليون سهم عبر 42946 صفقة.

وتصدّر سهم «الدار» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 198.5 مليون درهم، وتلاه سهم «أدنوك للغاز» بقيمة 158.68 مليون درهم، ثم «بنك أبوظبي التجاري» بقيمة 144.18 مليون درهم.

وجاء سهم «بيور هيلث» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 53.98 مليون سهم، وتلاه سهم «أدنوك للغاز» بتداول 48.14 مليون سهم، ثم «أبوظبي الوطنية للفنادق» بتداول 29.61 مليون سهم.

وقادت أسهم العقارات والبنوك قائمة الأسهم النشطة المرتفعة بعد ارتفاع أسهم «بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 7.17% إلى 12.84 درهم، «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 8.52% إلى 21.9 درهم، وسهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 7.37% إلى 18.06 درهم، فيما ارتفع سهم «الدار» بنسبة 6% إلى 8.02 درهم، و«بيور هيلث» بنسبة 7.89% إلى 2.05 درهم، وارتفعت أسهم نشطة، مثل «أدنوك للغاز» بنسبة 1.53% إلى 3.3 درهم.



سوق دبي المالي

بلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي 1.525 مليار درهم، بعد التعامل على 324.79 مليون سهم، من خلال تنفيذ 32905 صفقات. وشهد السوق ارتفاع أسهم 40 شركة مقابل انخفاض أسهم 11 شركة.

وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة كل من «إعمار العقارية» بنسبة 7.59% إلى 12.57 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 3.59% إلى 14.4 درهم، و«طلبات» بنسبة 6.29% إلى 0.76 درهم، وأيضاً «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 6.76% إلى 30 درهماً. كما ارتفعت أسهم «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 4.36% إلى 7.6 درهم، و«دبي للاستثمار» بنسبة 9.44% إلى 3.94 درهم، و«الاتحاد العقارية» بنسبة 0.96% إلى 0.735 درهم و«سالك» بنسبة 0.56% إلى 5.36 درهم.