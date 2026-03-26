«مبادلة للطاقة» تحصل على امتياز «جنوب غرب أندامان» في إندونيسيا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مبادلة للطاقة، شركة الطاقة العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن حصولها على عقد الاستكشاف والإنتاج المشترك في منطقة «جنوب غرب أندامان»، وفق نظام «التقسيم الإجمالي للإنتاج» المعمول به في إندونيسيا.

وحصلت مبادلة للطاقة على امتياز منطقة «جنوب غرب أندامان» من المديرية العامة للنفط والغاز، ضمن الجولة الثانية من المزايدة لعام 2025. وستتولى مبادلة للطاقة تشغيل منطقة الامتياز، بحصة مشاركة تبلغ نسبتها 100%.

وتقع منطقة «جنوب غرب أندامان» بمحاذاة مناطق الامتياز الحالية لمبادلة للطاقة في بحر أندامان، وهي تمثّل إضافة استراتيجية لمحفظة الشركة، التي تشمل كلاً من امتياز «جنوب أندامان» و«وسط أندامان» و«أندامان 2».

وجاءت ترسية هذا العقد تتويجاً لجهود فنية وتجارية دقيقة، بدأت مع تحديد فرصة في «جنوب غرب أندامان» في عام 2022، تلاها توقيع اتفاقية الدراسة المشتركة في عام 2023 ثم إتمامها في نوفمبر 2024، ليتم بعدها تقديم عرض المزايدة في نوفمبر 2025.

وتجسّد هذه الجهود حرص مبادلة للطاقة على أخذ المبادرة واستباق الفرص، والتزامها الراسخ بتعزيز حضورها الريادي في هذا الحوض.

وقال منصور محمد آل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة، إن ترسية امتياز «جنوب غرب أندامان» تؤكد قدرات فريق الشركة التقنية وخبرته في استكشاف المياه العميقة وتبنّيه عقلية النمو التي نتميّز بها.

وأضاف أن الشركة تمكّنت من تكوين فهم استثنائي لحوض بحر أندامان، حيث يمثّل هذا الامتياز استكمالاً لاكتشافاتها المهمة في حقول «لاياران» و«تانجكولو» و«تمبان»، والتي تمتلك مخزونات تُقدّر بعدة تريليونات قدم مكعبة من الغاز، مؤكداً الالتزام بمواصلة تطوير الإمكانات الهائلة لموارد الغاز في هذه المنطقة، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة للنمو، ويدعم أولويات أمن الطاقة في إندونيسيا.

وتمثّل منطقة «جنوب غرب أندامان»، امتداداً طبيعياً للنمط الجيولوجي، الذي استندت إليه نجاحات الحفر الأخيرة للشركة في بحر أندامان، بما في ذلك الاكتشافان البارزان في بئري «لاياران-1» و«تانكولو-1» في «جنوب أندامان»، حيث تحرز مبادلة للطاقة تقدماً ملموساً في مسار التطوير نحو تحقيق أول إنتاج للغاز قبل نهاية عام 2028.

من جهته قال عبد الله بو علي، رئيس مبادلة للطاقة في إندونيسيا، إن هذا الامتياز يمثّل خطوة جديدة في مسيرة الشركة في منطقة بحر أندامان، ويعكس الثقة المستمرة التي توليها الحكومة الإندونيسية لمبادلة للطاقة كشريك موثوق طويل الأمد.

وأضاف أن امتياز «جنوب غرب أندامان» يُعد إضافة استراتيجية إلى مناطق امتياز الشركة في أندامان، لما يتمتع به من إمكانات واعدة، متطلعاً إلى التعاون مع المديرية العامة للنفط والغاز وهيئة تنظيم النفط والغاز في إندونيسيا وجميع أصحاب المصلحة، مع تقدم برنامج العمل، لتطوير هذا الامتياز بما يدعم مستقبل الطاقة في إندونيسيا والمجتمعات التي تعمل الشركة فيها.

ومن المتوقع حفر أول بئر استكشافية في «جنوب غرب أندامان» خلال المرحلة الاستكشافية الثانية، «من السنة الرابعة إلى السادسة»، وذلك بعد استكمال أعمال المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد وتحليل بياناته بشكل كامل، بما يتماشى مع التزامات عقد المشاركة في الإنتاج، وبالتوازي مع أنشطة مبادلة للطاقة في محفظتها الأوسع في منطقة بحر أندامان.

وتضم محفظة مبادلة للطاقة في أندامان حالياً أربع مناطق امتياز، تشمل «جنوب أندامان»، و«وسط أندامان»، و«أندامان 2»، و«جنوب غرب أندامان».

وتسهم هذه المحفظة في ترسيخ مكانة الشركة كأكبر جهة استكشاف وأكثرها نشاطاً في الحوض، مع موارد مكتشفة تُقدّر بعدة تريليونات قدم مكعبة من الغاز، إلى جانب مجموعة متنامية من فرص الاستكشاف الواعدة عالية الجودة.