الخميس 26 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

رصيد المركزي الإماراتي من الذهب يتجاوز 43 مليار درهم

26 مارس 2026 14:08

ارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب 13.6% خلال يناير 2026 إلى مستوى قياسي جديد عند 43.051 مليار درهم في نهاية الشهر، مقارنة بـ 37.902 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 5.149 مليار درهم، وذلك بحسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركزي اليوم.

 

وعلى أساس سنوي ارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب بأكثر من 75% خلال عام، وذلك بإضافة نحو 18.48 مليار درهم مقارنة بمستواه نهاية يناير 2025 حين كان رصيده عند 24.571 مليار درهم.

 

وذكرت النشرة الإحصائية أن قيمة الودائع تحت الطلب بلغت نهاية يناير 1.255 تريليون درهم، مقارنة بنحو 1.264 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2025.

 

وبلغت قيمة الودائع الإدخارية 413.568 مليار درهم في نهاية يناير 2026، مقارنة بـ400.51 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2025.

 

وفيما يخص الودائع لأجل، فقد بلغت نحو 1.186 تريليون درهم بنهاية يناير 2026، مقابل 1.165 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2025.

 

المصدر: وام
