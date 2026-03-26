اقتصاد

عمومية "إمباور" تصادق على توزيع أرباح نقدية بـ437.5 مليون درهم عن النصف الثاني من 2025

عمومية "إمباور" تصادق على توزيع أرباح نقدية بـ437.5 مليون درهم عن النصف الثاني من 2025
26 مارس 2026 16:26

دبي (الاتحاد)

صادقت الجمعية العمومية لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، بنصاب 85%، على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساھمین، عن النصف الثاني من عام 2025 بمبلغ إجمالي مقداره 437.5 مليون درهم "بواقع 4.375 فلس لكل سهم ما يعادل 43.75% من رأس مال الشركة المدفوع.

وانعقدت الجمعية العمومية السنوية لـ" إمباور" اليوم في دبي، برئاسة معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة.

وشهدت الجمعية العمومية موافقة المساهمين على عدة بنود مدرجة على جدول الأعمال، كما جرت المصادقة على تقرير أداء المؤسسة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتھیة في 31 دیسمبر 2025.

وسيجري توزيع الأرباح الموافق عليها وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المتبعة في المؤسسة.


وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة "إمباور"، إن "إمباور" حققت إيرادات قياسية بقيمة 3.42 مليار درهم وسجلت صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 1.004 مليار درهم عن عام 2025، في حين ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين إلى 1.65 مليار درهم، بما يعكس قدرتنا على الحفاظ على هوامش ربح قوية من خلال الكفاءة التشغيلية.

من جانبه، قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ "إمباور"، إن المؤسسة تستلهم توسّعها وتطوّرها من مبادئ التقدّم المستمر في دبي، تماشياً مع مسيرة التطوير في الإمارة.

