«أرادَ» تسلّم 5 مجمّعات سكنية بحي نسيج في مجتمع الجادة بالشارقة

26 مارس 2026 17:31

الشارقة (الاتحاد)
أكملت أرادَ الأعمال الإنشائية في خمسة مجمّعات سكنية جديدة في حي نسيج، القلب الثقافي في مجتمع الجادة المتكامل والبالغة قيمة مبيعاته الإجمالية 35 مليار درهم بالشارقة، وتمت المباشرة فوراً بعملية تسليم المنازل للمالكين الجُدد.
ويحيط بالوحدات السكنية البالغ عددها 482 في أبنية «سُكون» مرافق ثقافية وفنية وتجارية بما في ذلك مركز الفنون الأدائية، الذي صممه المعماري الياباني المعروف تاداو أندو.
وتتمتع مباني «سُكون» الخمسة بتصاميم عصرية وتضم خياراتٍ متنوعة من الوحدات السكنية وجميعها مجهّزة بالتقنيات القياسية للمنازل الذكية، وسيستفيد سكانها من مجموعةٍ من النوادي الرياضية والمسابح ومناطق لعب الأطفال والمساحات المخصّصة لحفلات الشواء العائلية.
وقال أحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرادَ»، إن هذا الإنجاز الجديد يعكس التزام المجموعة المتواصل بتسليم مشاريعها وفق الخطط الزمنية المحددة وقدرتها على الحفاظ على الزخم في أحد أكبر وأبرز المجتمعات المتكاملة في المنطقة، لافتاً إلى أن المجموعة تدخل مرحلة جديدة من عمليات التسليم المتتالية في الجادة، تشمل استكمال جميع الأعمال الإنشائية في حي نسيج ومجمّع نَسَق المجاور، وذلك تزامناً مع التقدم نحو الانتهاء من المخطط الرئيسي للمشروع بالكامل، لافتاً إلى أن الجادة تستضيف حالياً ما يزيد على 20 ألف نسمة.
ومع اكتمال أبنية سُكون الخمسة فقد بلغ إجمالي الوحدات السكنية المكتملة في الجادة حالياً أكثر من 8200، وخلال الأسابيع المقبلة من المتوقع أن يعلن المطور الرئيسي أيضاً عن اكتمال الأعمال في فندق فيدا الجادة ومجمّع مساكن فيدا، إضافة إلى مبنيي التياترو رزيدنسز السكنيين.
يذكر أن مجتمع الجادة المتكامل يمتد على 24 مليون قدم، وهو يعدّ أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في الشارقة.

أخبار ذات صلة
«أرادَ» تُرسي عقداً بقيمة 183 مليون درهم لبناء مدرسة ريجيت جرامار - مَسار بالشارقة
شركة أرادَ
آخر الأخبار
دبي تستضيف ربع ونصف النهائي دوري أبطال آسيا 2
الرياضة
دبي تستضيف ربع ونصف النهائي دوري أبطال آسيا 2
اليوم 17:58
ياس مول
الترفيه
مفاهيم عصرية ووجهات عالمية جديدة في أبوظبي
اليوم 17:52
«الأبيض» يدخل مرحلة التدريبات التكتيكية في معسكر أبوظبي
الرياضة
«الأبيض» يدخل مرحلة التدريبات التكتيكية في معسكر أبوظبي
اليوم 17:50
دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية
الأخبار العالمية
نواب روس يزورون أميركا لـ"إحياء" العلاقات بين البلدين
اليوم 17:45
علوان والنعيمات أبرز الغائبين عن وديتي الأردن أمام كوستاريكا ونيجيريا
الرياضة
علوان والنعيمات أبرز الغائبين عن وديتي الأردن أمام كوستاريكا ونيجيريا
اليوم 17:45
