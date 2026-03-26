«إريكسون» السويدية تتولى تحديث شبكة «سوفت بنك» في اليابان

طوكيو (د ب أ)

وقعت شركة صناعة معدات الشبكات والاتصالات السويدية إريكسون اتفاقية إطار عمل متعددة السنوات مع مجموعة الاتصالات اليابانية سوفت بنك لنشر حلول شبكات الجيل الجديد للاتصالات لتوسيع وتحديث البنية التحتية لشبكة سوفت بنك الأساسية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الاتفاقية تشمل الاستفادة من مجموعة من القدرات التي توفرها تقنية إريكسون السحابية الأصلية ثنائية الوضع لشبكات الجيل الخامس الأساسية.

وفي وقت سابق هذا العام أعلنت مجموعة «سوفت بنك»، ارتفاع صافي أرباحها بنحو خمسة أضعاف، ليصل إلى 3.17 تريليون ين ياباني (20.7 مليار دولار) خلال الشهور التسعة التي انتهت في ديسمبر الماضي.

ويأتي ذلك بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، حيث جاءت الزيادة مدعومة بالأرباح الناتجة عن استثمارات المجموعة اليابانية في شركة «أوبن إيه آي»، المطورة لتطبيق الدردشة الآلي «تشات جي بي تي»، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «كيودو» اليابانية أمس.