«إريكسون» السويدية تتولى تحديث شبكة «سوفت بنك» في اليابان

«إريكسون» السويدية تتولى تحديث شبكة «سوفت بنك» في اليابان
27 مارس 2026 00:56

طوكيو (د ب أ) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تعرب عن استعدادها للمساهمة في جهود ضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز
6 دول تعلن استعدادها لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز

وقعت شركة صناعة معدات الشبكات والاتصالات السويدية إريكسون اتفاقية إطار عمل متعددة السنوات مع مجموعة الاتصالات اليابانية سوفت بنك لنشر حلول شبكات الجيل الجديد للاتصالات لتوسيع وتحديث البنية التحتية لشبكة سوفت بنك الأساسية.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الاتفاقية تشمل الاستفادة من مجموعة من القدرات التي توفرها تقنية إريكسون السحابية الأصلية ثنائية الوضع لشبكات الجيل الخامس الأساسية.
وفي وقت سابق هذا العام أعلنت مجموعة «سوفت بنك»، ارتفاع صافي أرباحها بنحو خمسة أضعاف، ليصل إلى 3.17 تريليون ين ياباني (20.7 مليار دولار) خلال الشهور التسعة التي انتهت في ديسمبر الماضي.
ويأتي ذلك بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، حيث جاءت الزيادة مدعومة بالأرباح الناتجة عن استثمارات المجموعة اليابانية في شركة «أوبن إيه آي»، المطورة لتطبيق الدردشة الآلي «تشات جي بي تي»، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «كيودو» اليابانية أمس.

آخر الأخبار
جندي عراقي يقف في موقع تعرض للقصف في قاعدة الحبانية العسكرية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
السفارة الأميركية في بغداد تحذر من السفر إلى العراق
27 مارس 2026
عناصر الدفاع المدني في البحرين يعملون على إطفاء حريق في مبنى نشب جراء اعتداء إيراني غاشم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: الاعتداءات الإيرانية إرهاب يُعرّض حياة المدنيين للخطر
27 مارس 2026
مياه الأمطار تداهم خيام النازحين في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غرق مئات الخيام جراء الأمطار الغزيرة في غزة
27 مارس 2026
تصاعد النيران والدخان في العاصمة الإيرانية طهران (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقتل قائد البحرية في «الحرس الثوري»
27 مارس 2026
نازحون سودانيون فروا من مخيم زمزم بإقليم دارفور جراء المعارك (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: الأزمة السودانية تمثل تحدياً كبيراً أمام منظمات الإغاثة الدولية
27 مارس 2026
