ارتفاع أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الجمعة مدعوماً بعمليات شراء لكنه في طريقه لتكبد خسائر للأسبوع الرابع على التوالي.



بحلول الساعة 0228 بتوقيت جرينتش، تقدم الذهب في المعاملات الفورية 1.1 ⁠بالمئة إلى 4428.30 دولار للأوقية لكن المعدن النفيس انخفض بنحو ​1.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.



وارتفعت العقود الأميركية الآجلة ​للذهب ‌تسليم أبريل 1.1 بالمئة إلى ⁠4423.40 ​دولار.

وتراجع الدولار مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 68.80 دولار للأوقية. وزاد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة ​إلى 1865.13 دولار، وكسب البلاديوم 2.7 بالمئة ليصل ​إلى 1389.80 دولار.