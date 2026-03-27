الجمعة 27 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب

ارتفاع أسعار الذهب
27 مارس 2026 08:42

ارتفع سعر الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الجمعة مدعوماً بعمليات شراء لكنه في طريقه لتكبد خسائر للأسبوع الرابع على التوالي.

بحلول الساعة 0228 بتوقيت جرينتش، تقدم الذهب في المعاملات الفورية 1.1 ⁠بالمئة إلى 4428.30 دولار للأوقية لكن المعدن النفيس انخفض بنحو ​1.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة ​للذهب ‌تسليم أبريل 1.1 بالمئة إلى ⁠4423.40 ​دولار.
وتراجع الدولار مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 68.80 دولار للأوقية. وزاد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة ​إلى 1865.13 دولار، وكسب البلاديوم 2.7 بالمئة ليصل ​إلى 1389.80 دولار.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©