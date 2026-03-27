الجمعة 27 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

العملات الورقية الأميركية الجديدة ستحمل توقيع ترامب

27 مارس 2026 08:53

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الخميس أن العملة الورقية الأميركية الجديدة ستحمل قريباً توقيع دونالد ترامب، في خطوة ستكون الأولى من نوعها لرئيس أميركي في منصبه، وتتزامن مع الذكرى السنوية الـ 250 لتأسيس البلاد.
وتاريخياً، كانت التواقيع على العملات الورقية الأميركية تعود إلى أمين خزينة الولايات المتحدة ووزير الخزانة. لكن الأوراق النقدية الجديدة ستحمل توقيعَي ترامب ووزير الخزانة الحالي سكوت بيسنت.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان أعلن فيه القرار "تحت قيادة الرئيس ترامب، نحن نسير على طريق نحو نمو اقتصادي غير مسبوق، وهيمنة دائمة للدولار، وقوة واستقرار ماليين".
وأضاف "ليس هناك طريقة أقوى للاعتراف بالإنجازات التاريخية لبلدنا العظيم والرئيس دونالد ج. ترامب من إصدار أوراق نقدية من الدولار الأميركي تحمل توقيعه، ومن المناسب فقط إصدار هذه العملة التاريخية في الذكرى ال250 لتأسيس البلاد".

والأسبوع الماضي، وافقت لجنة استشارية اختارها ترامب بنفسه على تصميم عملة ذهبية تذكارية تحمل صورته، تهدف أيضاً إلى الاحتفال بالذكرى الـ 250 لتأسيس الولايات المتحدة في 4 يوليو 1776.
ولا تحمل هذه العملة قيمة نقدية ولم يكشف سعر بيعها، لكن العملات التذكارية المماثلة التي تبيعها دار سك العملة الأميركية يمكن أن تتداول بأكثر من ألف دولار.

المصدر: وكالات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©