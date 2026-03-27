العملات الورقية الأميركية الجديدة ستحمل توقيع ترامب

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الخميس أن العملة الورقية الأميركية الجديدة ستحمل قريباً توقيع دونالد ترامب، في خطوة ستكون الأولى من نوعها لرئيس أميركي في منصبه، وتتزامن مع الذكرى السنوية الـ 250 لتأسيس البلاد.

وتاريخياً، كانت التواقيع على العملات الورقية الأميركية تعود إلى أمين خزينة الولايات المتحدة ووزير الخزانة. لكن الأوراق النقدية الجديدة ستحمل توقيعَي ترامب ووزير الخزانة الحالي سكوت بيسنت.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان أعلن فيه القرار "تحت قيادة الرئيس ترامب، نحن نسير على طريق نحو نمو اقتصادي غير مسبوق، وهيمنة دائمة للدولار، وقوة واستقرار ماليين".

وأضاف "ليس هناك طريقة أقوى للاعتراف بالإنجازات التاريخية لبلدنا العظيم والرئيس دونالد ج. ترامب من إصدار أوراق نقدية من الدولار الأميركي تحمل توقيعه، ومن المناسب فقط إصدار هذه العملة التاريخية في الذكرى ال250 لتأسيس البلاد".



والأسبوع الماضي، وافقت لجنة استشارية اختارها ترامب بنفسه على تصميم عملة ذهبية تذكارية تحمل صورته، تهدف أيضاً إلى الاحتفال بالذكرى الـ 250 لتأسيس الولايات المتحدة في 4 يوليو 1776.

ولا تحمل هذه العملة قيمة نقدية ولم يكشف سعر بيعها، لكن العملات التذكارية المماثلة التي تبيعها دار سك العملة الأميركية يمكن أن تتداول بأكثر من ألف دولار.



