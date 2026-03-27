تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا لأول مرة منذ نوفمبر

27 مارس 2026 19:55


تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا للمرة الأولى منذ نوفمبرالماضي، حيث خفض المستهلكون الإنفاق، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن الحجم الإجمالي للبضائع المباعة عبر الإنترنت وفي المتاجر انخفض بنسبة 0.4 % في فبرايرالماضي، في تراجع عن بعض المكاسب التي تحققت في الشهر السابق عليه، عندما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة معدلة بلغت 2%.
وكان هذا أول تراجع للمبيعات منذ ثلاثة شهور، لكنه ليس بالسوء الذي توقعه خبراء الاقتصاد، حيث كانت تقديراتهم تشير إلى تراجع بنسبة 0.7%.
ويشير التقرير إلى أن المتاجر البريطانية دخلت فترة من الاضطراب الاقتصادي في ظل وضع ضعيف وخفض خبراء الاقتصاد بالفعل توقعات النمو وسط الصراع في الشرق الأوسط.
كما سيواجه البريطانيون زيادة في فواتير الكهرباء والغاز عندما تتم إعادة تحديد الحد الأقصى لأسعار الطاقة في الصيف المقبل.
وقال سيرجي كوندراتيوك، الشريك في شركة ماكنزي آند كومباني للاستشارات المالية، إن الطلب الأساسي "يبدو هشا". وأضاف أن الأسر كانت تتوقع أنها ستنفق أقل على سلع مثل الأثاث.

المصدر: د ب أ
