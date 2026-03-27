اقتصاد

مبيعات شركات السيارات الصينية تستعيد الزخم في أوروبا

27 مارس 2026 19:57


استعادت شركات صناعة السيارات الصينية الزخم في أوروبا خلال فبراير الماضي، مما يزيد الضغط على شركات السيارات الغربية بعد تباطؤ مبيعاتها لفترة قصيرة في مستهل العام الجاري.

أخبار ذات صلة
واشنطن: العمليات العسكرية ضد إيران حققت أهدافها
إسرائيل تمنع الصلاة في المسجد الأقصى

وقالت شركة «داتافورس» المتخصصة في مجال جمع البيانات والأبحاث إن العلامات التجارية التي تقودها شركتا «بي.واي.دي» و«تشيجيانج ليبموتر تكنولوجي» استحوذت على 16% من تسجيلات السيارات الهجين في أوروبا الشهر الماضي، بزيادة 1% مقارنة بشهر يناير، كما ارتفعت حصتها بين السيارات الكهربائية بالكامل بواقع نقطتين مئويتين لتصل إلى 14%، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.
تأتي هذه المكاسب في أعقاب تسجيل رقم قياسي عام 2025، عندما أصبحت طرازات مثل «أومودا5» و«جايكو7» أكثر انتشاراً في جميع أنحاء أوروبا. 
وأضافت داتافورس أن شركات السيارات الصينية توسع شبكات التجار التابعة لها وتقدم خصومات ضخمة، حيث استفادت من شريحة المستهلكين المهتمين بالسعر، وسيطرت على 8% من إجمالي السوق في فبراير/شباط الماضي، أي ما يقارب ضعف حصتها العام الماضي التي بلغت 4.2%.

 

المصدر: د ب أ
آخر الأخبار
عناصر الدفاع المدني يتفقدون مبنى متضرر بشدة جراء القصف في طهران (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: العمليات العسكرية ضد إيران حققت أهدافها
28 مارس 2026
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة خارج المسجد الأقصى - أ ف ب
الأخبار العالمية
إسرائيل تمنع الصلاة في المسجد الأقصى
28 مارس 2026
منظر عام لمدينة الكويت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: الاعتداءات الإيرانية تصعيد خطير يتجاوز جميع القواعد
28 مارس 2026
خيام لعائلات نازحة مغطاة بأغطية بلاستيكية لحمايتها من العواصف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: 20% من سكان لبنان باتوا نازحين داخلياً
28 مارس 2026
لاجئون أفغان قرب حدود تورخم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
باكستان تستأنف العمليات العسكرية ضد أفغانستان
28 مارس 2026
