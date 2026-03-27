15.2 % ارتفاعاً في أرباح الشركات الصناعية الكبرى بالصين خلال يناير وفبراير



ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين 15.2% على أساس سنوي خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، مع كون القطاعات الناشئة مثل تصنيع المعدات والتصنيع عالي التكنولوجيا محركات نمو رئيسة.

وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء أن الشركات الصناعية التي لا تقل إيرادات الأعمال الرئيسة السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان سجلت أرباحاً إجمالية بلغت 1.02 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة.

وأضافت أنه خلال الفترة بين شهري يناير وفبراير الماضيين، كثفت مختلف المناطق والقطاعات تنفيذ سياسات كلية أكثر استباقية وفعالية مع التركيز على الاستفادة من التأثيرات المتكاملة للسياسات القائمة والجديدة، ما أسهم في تسارع نمو أرباح الشركات الصناعية الكبرى، حيث سجلت معظم الصناعات انتعاشاً في الأرباح.