19.8% نمو أصول البنوك الوطنية إلى 4.842 تريليون درهم

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

نمت أصول البنوك الوطنية بنسبة 19.8% خلال شهر يناير الماضي على أساس سنوي، فيما نمت أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بنسبة 10.1% حسب تقرير المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف «وطنية وأجنبية» الصادر عن المصرف المركزي.

وبلغت أصول البنوك الوطنية في يناير الماضي 4.842 تريليون درهم مقابل 4.04 تريليون في يناير من عام 2025، في حين بلغت أصول البنوك الأجنبية في يناير الماضي 570.7 مليار درهم مقابل 518.3 مليار درهم في يناير من عام 2025.

وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية يناير الماضي نحو 2.404 تريليون درهم بنمو نسبته 19.8% خلال عام وذلك مقابل ما يزيد على تريليوني درهم في يناير 2025، فيما بلغ الائتمان المقدم من البنوك الأجنبية نحو 1.937 مليار درهم بنمو نسبته 8.5% مقابل 1.785 مليار درهم خلال نفس الفترة.

وأوضحت بيانات المركزي «أن ودائع البنوك الوطنية ارتفعت بنسبة 18.1% في شهر يناير الماضي على أساس سنوي لتتجاوز 2.971 تريليون درهم مقابل 2.515 تريليون درهم في يناير 2025، فيما صعدت ودائع البنوك الأجنبية 12.2% خلال هذه الفترة لتصل إلى 364.9 مليار درهم نهاية يناير الماض مقارنة بنحو 325.1 مليار درهم. وأظهرت البيانات ارتفاع استثمارات البنوك الوطنية بنسبة 17.4% على أساس سنوي إلى 811.2 مليار درهم نهاية يناير الماضي مقابل690.7 مليار درهم في يناير 2025، فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 17% إلى 61.1 مليار درهم مقابل 52.5 مليار درهم، لافتة إلى أن استثمارات البنوك الوطنية ارتفعت في يناير الماضي بنسبة 2% على أساس شهري إلى 811.2 مليار درهم نهاية يناير الماضي مقابل 795.5 مليار درهم في ديسمبر 2025، وتزامن ذلك مع ارتفاع استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 1.8% إلى 61.1 مليار درهم مقابل 60 مليار درهم.

وإلى ذلك ارتفع الائتمان المصرفي الممنوح من المصارف الإسلامية خلال شهر يناير الماضي بنسبة 22.1% على أساس سنوي إلى 605.3 مليار درهم، مقابل 495.9 مليار درهم في يناير 2025، حسب احصائيات المؤشرات المصرفية حسب نوع المصارف «تقليدية وإسلامية» الصادرة عن المصرف المركزي. وأكدت الاحصائيات أن نسبة نمو الائتمان لدى البنوك التقليدية بلغت 17.9% على أساس سنوي، بعد أن بلغ إجمالي الائتمان المقدم من البنوك التقليدية 1.993 تريليون درهم في يناير الماضي مقابل 1.69 تريليون في يناير 2025، مشيرة إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي كما في نهاية يناير الماضي تجاوز 2.59 تريليون درهم وبلغت حصة البنوك الإسلامية من إجمالي الائتمان نحو 23.2%.

وأوضحت بيانات «المركزي» أن إجمالي أصول المصارف الاسلامية بلغ 973.5 مليار درهم في يناير الماضي مقارنة بنحو 803.7 مليار درهم في يناير 2025، بنسبة نمو سنوي بلغت 21.1% على أساس سنوي، وفي المقابل بلغ إجمالي أصول البنوك التقليدية 4.44 تريليون درهم مقارنة بنحو 3.758 تريليون درهم بنسبة نمو 18.1% على أساس سنوي.

وفيما يخص الودائع المصرفية، فقد نمت ودائع المصارف الإسلامية إلى 730.7 مليار درهم مقابل 581 مليار درهم في يناير 2025 لتحقق نمواً بنسبة 25.8% على أساس سنوي، فيما زادت ودائع البنوك التقليدية بنسبة 15.3% على أساس سنوي من 2.259 تريليون درهم إلى 2.606 تريليون درهم خلال فترة المقارنة.

وأشارت بيانات المصرف المركزي، إلى أن استثمارات البنوك الإسلامية زادت بنسبة 12.3% على أساس سنوي من 160.7 مليار درهم إلى 180.4 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، وتوزعت تلك الاستثمارات بواقع 21.7 مليار درهم في سندات الدين، و2.6 مليار درهم في الأسهم و143.9 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق و12.2 مليار درهم في استثمارات أخرى.

استثمارات وفي المقابل بلغت استثمارات البنوك التقليدية 692 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، بارتفاع نسبته 18.8% على أساس سنوي حيث كانت 582.3 مليار درهم، وتوزعت تلك الاستثمارات بواقع 396.9 مليار درهم في سندات الدين، و22.6 مليار في الأسهم و227.3 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و45.2 مليار درهم في استثمارات أخرى، منوهة بأن استثمارات البنوك الإسلامية زادت بنسبة 3.1% على أساس شهري من 175 مليار درهم في ديسمبر 2025 إلى 180.4 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، وفي المقابل نمت استثمارات البنوك التقليدية بنسبة 1.7% على أساس شهري حيث كانت 680.4 مليار درهم.