السبت 28 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

شراكة بين بريسايت و«NodeShift» لتوسيع نطاق حلول الذكاء الاصطناعي السيادي عالمياً

27 مارس 2026 20:08

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «بريسايت»، و«NodeShift» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي السيادي عن شراكة استراتيجية تشمل تعاوناً مشتركاً لطرح الحلول في الأسواق ودعماً استثمارياً يهدف إلى توسيع نطاق اعتماد الذكاء الاصطناعي السيادي عبر الأسواق الدولية.

وكانت «NodeShift» ضمن الدفعة الأولى من برنامج «بريسايت» لتسريع نموّ الذكاء الاصطناعي، كما حصلت على استثمار من خلال ذراع بريسايت لرأس المال الاستثماري، وهو صندوق عالمي للابتكار في الذكاء الاصطناعي «صندوق بريسايت - شروق 1»، ويهدف إلى استثمار 100 مليون دولار في الجيل المقبل من ابتكارات الذكاء الاصطناعي.
وفي إطار مشاركة «NodeShift» في الدفعة الأولى من برنامج بريسايت لتسريع نموّ الذكاء الاصطناعي، خضعت الشركة لتقييم شامل استمر ستة أشهر، شمل الجاهزية التقنية، والسيادة على البيانات والامتثال التنظيمي، وقابلية التوسع على مستوى المؤسسات، والمواءمة مع السوق.
وفي أعقاب هذه العملية، ضخّ صندوق «بريسايت - شروق 1» استثماراً كبيراً في «NodeShift»، بما يعكس قناعة قوية بتقنيات الشركة، وفريقها القيادي، وإمكانات نموّها على المدى الطويل.
وتجمع الشراكة الاستراتيجية بين قدرات بريسايت على الطرح التجاري وتمكين الوصول إلى السوق، وعلاقاتها العالمية مع المؤسسات والجهات الحكومية، وخبرتها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبين البنية التحتية الآمنة والمتوافقة للذكاء الاصطناعي السيادي لدى «NodeShift».
وستعمل الشركتان معاً على تنفيذ مبادرات مشتركة تمكّن المؤسسات من نشر حلول ذكاء اصطناعي تستوفي المتطلبات الصارمة المتعلقة بالسيادة على البيانات، والخصوصية، والامتثال التنظيمي.
وقال ماجزان كينيسباي، الرئيس التنفيذي للنموّ في بريسايت، منذ أول عرض قدمه فريق «NodeShift» خلال برنامج بريسايت لتسريع نموّ الذكاء الاصطناعي، كان واضحاً أن الفريق يمتلك الرؤية والقدرة والطموح لبناء مشروع متميز بالفعل، وتؤكد هذه الشراكة وهذا الاستثمار القيمة الملموسة التي بدأ برنامج تسريع النمو الخاص بنا بتحقيقها بالفعل، من خلال تحديد تقنيات الذكاء الاصطناعي عالية الإمكانات وتوسيع نطاقها عبر انخراط تجاري فعلي.
ومنذ انضمامها إلى برنامج تسريع النمو، تواصلت «NodeShift»مع عملاء محتملين عبر قطاعات متعددة، وتعمل حالياً على تنفيذ مشروع لإثبات المفهوم مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وبالتوازي مع ذلك، تجري الشركة مناقشات نشطة مع عملاء إضافيين لدى بريسايت، بما يُعزز من قابلية تطبيق المنصة في البيئات بالغة الأهمية والخاضعة للتنظيم.
وقال ميهاي ماركوتا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للعمليات في «NodeShift»، إن الشراكة إلى جانب الاستثمار من صندوق بريسايت-شروق 1 تمثل محطة رئيسية على مسار «NodeShift»، فالحضور العالمي الذي تتمتع به بريسايت، وخبرتها العميقة في مختلف القطاعات، ومصداقيتها عبر القطاعين العام والخاص، تُعزز بشكل كبير قدرتنا على التوسع، وتمكننا في الوقت نفسه من مواصلة تقديم حلول ذكاء اصطناعي تستوفي أعلى معايير الأمن والامتثال.
ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية وهذا الاستثمار، تصبح بريسايت و«NodeShift» في موقع مشترك يتيح لهما تلبية الطلب العالمي المتنامي على الذكاء الاصطناعي السيادي، عبر الجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والدعم الاستثماري، والتنفيذ المنسّق في الأسواق عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية.

