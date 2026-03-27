«أبوظبي الإسلامي» يطلق مبادرة «سندنا» لدعم كوادر الصفوف الأمامية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي إطلاق مبادرة «سندنا» المخصصة لدعم كوادر الصفوف الأمامية في الدولة، وذلك تقديراً لدورهم الرئيسي في خدمة دولة الإمارات، وصون أمنها واستقرارها، وحماية مكتسباتها.

وصممت هذه المبادرة لتقديم دعم ملموس تتوافق مع احتياجات كوادر الصفوف الأمامية، مع التركيز على تعزيز المرونة المالية، وتحسين الوصول إلى الخدمات، وتقديم تجربة مصرفية أكثر سلاسة.

وتعكس مبادرة «سندنا» توجه مصرف أبوظبي الإسلامي لدعم كوادر الصفوف الأمامية، تقديراً لدورهم في خدمة دولة الإمارات، والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وتأتي المبادرة في صورة حزمة من حلول الدعم المالية التي تعالج احتياجات محددة من خلال توفير خيارات أكثر مرونة، وتخفيف الالتزامات المالية، وتسهيل الحصول على الخدمات المصرفية الأساسية، بما يضمن للمتعاملين تجربة واضحة وموثوقة في مختلف المراحل.وفي إطار هذه المبادرة، يستفيد المتعاملون المؤهلون، بمن فيهم القوات المسلحة لدولة الإمارات، ومنتسبي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وأفراد الشرطة، والدفاع المدني، وخدمات الطوارئ الطبية، وغيرهم، من مجموعة من الإجراءات الرامية لتخفيف الالتزامات المالية المترتبة عليهم مثل تأجيل أقساط التمويلات الشخصية وتمويل المركبات لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر من دون فرض أي رسوم مصرفية إضافية، كما سيحصل أفراد الصفوف الأمامية أيضاً على إمكانية الوصول إلى مزايا مصرفية حصرية بما فيها 0.99% على تمويل «يسر» المقدم على الراتب، وخطط تقسيط من دون أرباح لرسوم المدارس والتعليم، إضافةً إلى فترة سماح تمتد 7 أشهر للتمويلات الشخصية، وفترة سماح لمدة ستة أشهر على تمويل المركبات.

وللمتعاملين المؤهلين من الصفوف الأمامية الراغبين بتحقيق الاستقرار المالي على المدى الأطول، توفر المبادرة تأمين تكافلي مجاني لمدة ثلاث أشهر على الحياة عند الحصول على تمويل عقاري جديد، إلى جانب حلول التكافل لحماية الأسرة والمنازل، كما سيعفي مصرف أبوظبي الإسلامي المتعاملين المؤهلين من 100% من رسوم أجهزة الصراف الآلي، ومتطلبات الحد الأدنى للرصيد، وغيرها من الرسوم على مجموعة من الخدمات المصرفية المختارة، كما تشمل المبادرة أيضاً حلول إدارة الثروات، حيث سيحصل المتعاملون المؤهلون الذين يستثمرون عبر منصة الصكوك الذكية التابعة للمصرف من إعفاء من الرسوم لمدة ثلاثة أشهر، دون رسوم حفظ (حفظ الأوراق المالية) للسنة الأولى، إلى جانب إعفاء بنسبة 50% من رسوم خطط الادخار.

وتتضمن المبادرة أيضاً الاستفادة من مزايا إضافية إلى جانب مضاعفة القسائم في حساب التوفير «غنى» لتعزيز فرص الفوز في السحوبات، يشمل ذلك فرصاً حصرية للفوز ضمن مجموعة من الجوائز الإضافية بقيمة 300 ألف درهم، إلى جانب فرصة الفوز بسيارة نيسان باترول، بما يعزز التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بتكريم وتقدير حماة الوطن.

وبالتوازي مع ذلك، وسّع مصرف أبوظبي الإسلامي نطاق مبادرة «سندنا» لتشمل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً أساسياً في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتقدّم المبادرة لهذه الشركات حلولاً عملية تعزّز استمرارية الأعمال، وتمنحها قدراً أكبر من المرونة خلال الفترات الصعبة، بما يشمل إمكانية تأجيل الأقساط لمدة تتراوح بين 30 و60 يوماً عند الطلب خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2026، وتغطيات تكافل للحماية من المخاطر غير المتوقعة، إضافةً إلى إعفاء يصل إلى 50% من رسوم خدمات نقاط البيع الجديدة لدعم العمليات اليومية.