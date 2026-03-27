13% نمو إيرادات «ريسبونس بلس القابضة» إلى 516 مليون درهم في 2025

27 مارس 2026 20:32

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة ريسبونس بلس القابضة عن نتائجها المالية المدققة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 حيث ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 13% من 455 مليون درهم في 2024 إلى 516 مليون درهم بنهاية 31 ديسمبر 2025. 
وبلغ صافي الربح خلال الفترة 49.96 مليون درهم، فيما ارتفعت حقوق الملكية إلى 245.8 مليون درهم بنهاية 2025.كما بلغت إجمالي الأصول 387.22 مليون درهم في 31 ديسمبر 2025، مقارنة بـ 375.90 مليون درهم بنهاية 2024، وبلغت ربحية السهم 0.25 درهم في 2025، مما يعكس التزام الشركة بتحقيق قيمة للمساهمين.
وقالت الشركة في بيان إن النتائج المالية الإيجابية والنمو في عام 2025 يعكسان قوة استراتيجية التوسع الجغرافي وتنوع الخدمات، حيث افتتحت الشركة مكاتب جديدة في أوسلو (النرويج)، وتبوك وجدة (السعودية)، إلى جانب تعزيز حضورها في جزر البهاما، حبشان، ورأس الخيمة.
 وخلال العام، بدأت الشركة دعم إنشاء بنية تحتية لخدمات الطوارئ الطبية في مطارات جزر البهاما.وقال عمران الخوري، رئيس مجلس إدارة ريسبونس بلس القابضة: «إن الأداء القوي للشركة خلال عام 2025 يعكس فعالية استراتيجيتنا في التنويع سواء من حيث التوسع الجغرافي أو نمو الخدمات لقد وضعنا أسساً قوية لخططنا التوسعية، وتؤكد نتائجنا الإيجابية عاماً بعد عام مكانتنا في سوق خدمات الرعاية قبل دخول المستشفى والخدمات الطبية الطارئة، مما يعزز مسار نمونا عالمياً لدينا خطط طموحة لعام 2026».
من جانبه، قال الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي للشركة: «إن الأداء المالي القوي في 2025 يعكس مرونة استراتيجيتنا وقدرة نموذج أعمالنا على التوسع. وقد تعزز نمو الشركة من خلال دمج قدراتها المتخصصة في خدمات الطوارئ الطبية والتدريب والاستشارات عالمية المستوى، إلى جانب تنويع مصادر الإيرادات عبر عدة دول».
وأضاف: «لدينا استراتيجية قوية للتوسع والتنويع في 2026، تشمل إطلاق قطاعات أعمال جديدة لتعزيز القدرة التنافسية وتوسيع الحضور في الأسواق، وتقديم خدمات طبية متقدمة تتماشى مع متطلبات المستقبل. كما نعمل على إطلاق خدمات الإخلاء الطبي الجوي المتكاملة ومرافقة المرضى على الرحلات التجارية من خلال شراكة مع ICATT، مما سيدعم الكفاءة والإنتاجية وآفاق النمو».
وشهد نمو الشركة في 2025 عدة إنجازات رئيسة: التوسع العالمي، حيث تم تشغيل خدمات الطوارئ الجوية في جزر البهاما، مما يؤكد قدرة الشركة على التوسع خارج الشرق الأوسط. وإطلاق الإسعاف الجوي، حيث توقيع مذكرة تفاهم مع فالكون للطيران لتشغيل أول خدمة إسعاف جوي في الإمارات، مما يعزز البنية التحتية للطوارئ، والمبادرات العالمية، حيث قدمت الشركة، بالتعاون مع مجموعة برجيل، جائزة «الطاقة الإنسانية للصحة والرفاهية» بقيمة مليون دولار لجامعة ستافنغر في النرويج تقديراً لابتكاراتها في دعم الصحة الجسدية والنفسية للعاملين في قطاع الطاقة.
 وكذلك عمليات واسعة النطاق، حيث نشرت الشركة خلال موسم الحج 2025، 350 من الكوادر الطبية و125 سيارة إسعاف في محطات السكك الحديدية السعودية.كما تم إطلاق قطاعات جديدة في إدارة المخاطر الطبية والتدريب المتخصص لقطاعات الدفاع والطاقة.

