اقتصاد

أسهم أوروبا تتراجع و«نيكاي» الياباني يغلق منخفضاً

متعاملون في بورصة فرانكفورت (رويترز)
27 مارس 2026 23:09


لندن، طوكيو(رويترز)
تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، لكنها سجلت مكاسب متواضعة على أساس ​أسبوعي، مما يعكس الصعوبات التي يواجهها المستثمرون للتعامل مع الإشارات المتضاربة الواردة من الشرق الأوسط.
وانخفض ⁠المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% ​خلال اليوم، وسجل في أحدث ​معاملات ‌575.37 نقطة مع تراجع ⁠معظم ​القطاعات. ومع ذلك، ارتفع المؤشر 0.4% خلال الأسبوع.
وارتفعت أسعار النفط، مما زاد الضغط على الاقتصادات الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير ​على الواردات.
من ناحية أخرى، عوض المؤشر نيكاي الياباني بعض الخسائر التي تكبدها خلال جلسة اليوم الجمعة، لكنه أغلق على انخفاض طفيف.
وانخفض نيكاي 0.4% ‌إلى 53373.07 نقطة عند الإغلاق ⁠بعد ​أن بلغ حجم التراجع في وقت سابق من الجلسة 2%، غير أنه كسر سلسلة خسائر أسبوعية استمرت ثلاثة أسابيع ليختتم الأسبوع دون تغيير يذكر.
وارتفع ‌المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2% إلى ‌3649.69 نقطة.
ومن بين الأسهم التي يضمها نيكاي، ارتفع 148 ‌سهما وانخفض 76.
وكان أكبر ​الرابحين بالنسبة المئوية على المؤشر سهم أوليمبوس المتخصصة في المناظير الطبية والبصريات الذي ارتفع 6.8%، ويليه سهم سوميتومو فارما الذي تقدم ​6.6%.
وعلى الجانب ‌الآخر، ⁠تراجع سهم ‌شركة صناعة السيارات هينو ‌موتورز 5.4%، ويليه سهم دايكن إندستريز الرائدة في أنظمة تكييف الهواء الذي ⁠خسر 5.2%.

مؤشر نيكاي الياباني يغلق منخفضاً
أسهم أوروبا تلامس أدنى مستوى في أسبوعين
الأسهم الأوروبية
مؤشر نيكي الياباني
عناصر الدفاع المدني يتفقدون مبنى متضرر بشدة جراء القصف في طهران (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: العمليات العسكرية ضد إيران حققت أهدافها
28 مارس 2026
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة خارج المسجد الأقصى - أ ف ب
الأخبار العالمية
إسرائيل تمنع الصلاة في المسجد الأقصى
28 مارس 2026
منظر عام لمدينة الكويت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: الاعتداءات الإيرانية تصعيد خطير يتجاوز جميع القواعد
28 مارس 2026
خيام لعائلات نازحة مغطاة بأغطية بلاستيكية لحمايتها من العواصف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: 20% من سكان لبنان باتوا نازحين داخلياً
28 مارس 2026
لاجئون أفغان قرب حدود تورخم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
باكستان تستأنف العمليات العسكرية ضد أفغانستان
28 مارس 2026
