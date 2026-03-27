أسهم أوروبا تتراجع و«نيكاي» الياباني يغلق منخفضاً

لندن، طوكيو(رويترز)
تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، لكنها سجلت مكاسب متواضعة على أساس أسبوعي، مما يعكس الصعوبات التي يواجهها المستثمرون للتعامل مع الإشارات المتضاربة الواردة من الشرق الأوسط.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% خلال اليوم، وسجل في أحدث معاملات 575.37 نقطة مع تراجع معظم القطاعات. ومع ذلك، ارتفع المؤشر 0.4% خلال الأسبوع.
وارتفعت أسعار النفط، مما زاد الضغط على الاقتصادات الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على الواردات.
من ناحية أخرى، عوض المؤشر نيكاي الياباني بعض الخسائر التي تكبدها خلال جلسة اليوم الجمعة، لكنه أغلق على انخفاض طفيف.
وانخفض نيكاي 0.4% إلى 53373.07 نقطة عند الإغلاق بعد أن بلغ حجم التراجع في وقت سابق من الجلسة 2%، غير أنه كسر سلسلة خسائر أسبوعية استمرت ثلاثة أسابيع ليختتم الأسبوع دون تغيير يذكر.
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2% إلى 3649.69 نقطة.
ومن بين الأسهم التي يضمها نيكاي، ارتفع 148 سهما وانخفض 76.
وكان أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على المؤشر سهم أوليمبوس المتخصصة في المناظير الطبية والبصريات الذي ارتفع 6.8%، ويليه سهم سوميتومو فارما الذي تقدم 6.6%.
وعلى الجانب الآخر، تراجع سهم شركة صناعة السيارات هينو موتورز 5.4%، ويليه سهم دايكن إندستريز الرائدة في أنظمة تكييف الهواء الذي خسر 5.2%.