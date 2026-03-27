أسهم أوروبا تتراجع و«نيكاي» الياباني يغلق منخفضاً



لندن، طوكيو(رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، لكنها سجلت مكاسب متواضعة على أساس ​أسبوعي، مما يعكس الصعوبات التي يواجهها المستثمرون للتعامل مع الإشارات المتضاربة الواردة من الشرق الأوسط.

وانخفض ⁠المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% ​خلال اليوم، وسجل في أحدث ​معاملات ‌575.37 نقطة مع تراجع ⁠معظم ​القطاعات. ومع ذلك، ارتفع المؤشر 0.4% خلال الأسبوع.

وارتفعت أسعار النفط، مما زاد الضغط على الاقتصادات الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير ​على الواردات.

من ناحية أخرى، عوض المؤشر نيكاي الياباني بعض الخسائر التي تكبدها خلال جلسة اليوم الجمعة، لكنه أغلق على انخفاض طفيف.

وانخفض نيكاي 0.4% ‌إلى 53373.07 نقطة عند الإغلاق ⁠بعد ​أن بلغ حجم التراجع في وقت سابق من الجلسة 2%، غير أنه كسر سلسلة خسائر أسبوعية استمرت ثلاثة أسابيع ليختتم الأسبوع دون تغيير يذكر.

وارتفع ‌المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2% إلى ‌3649.69 نقطة.

ومن بين الأسهم التي يضمها نيكاي، ارتفع 148 ‌سهما وانخفض 76.

وكان أكبر ​الرابحين بالنسبة المئوية على المؤشر سهم أوليمبوس المتخصصة في المناظير الطبية والبصريات الذي ارتفع 6.8%، ويليه سهم سوميتومو فارما الذي تقدم ​6.6%.

وعلى الجانب ‌الآخر، ⁠تراجع سهم ‌شركة صناعة السيارات هينو ‌موتورز 5.4%، ويليه سهم دايكن إندستريز الرائدة في أنظمة تكييف الهواء الذي ⁠خسر 5.2%.