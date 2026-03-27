السبت 28 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب مع إقبال المستثمرين على الشراء

أسعار الذهب ترتفع
27 مارس 2026 23:28


لندن (رويترز)
ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 3% اليوم الجمعة بفضل عمليات شراء مدفوعة بالهبوط الذي شهدته في وقت سابق من ​هذا الأسبوع، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون أي مؤشرات على تراجع حدة الصراع في الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 1538 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب ⁠في المعاملات الفورية 3.6% إلى 4536.29 دولار للأوقية (الأونصة).
وارتفعت العقود ​الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 3.6% إلى 4533.70 ​دولار.
وقال ‌دانيال بافيلونيس كبير محللي الأسواق ⁠في آر.جيه.أو فيوتشرز «وفرت ​عمليات البيع الأخيرة فرصة جيدة حقاً لأن السوق انخفضت... ونزلت الأسعار إلى ما دون المتوسط المتحرك في 200 يوم... هذا وقت رائع لشراء الذهب».
وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية ‌أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 4097.99 دولار ‌يوم الاثنين.
واستقرت أسعار النفط فوق 110 دولارات للبرميل.
وأدى ارتفاع التضخم إلى تحول التوقعات ​بشأن تحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي ⁠الأميركي) نحو ‌رفع محتمل في أسعار الفائدة، الأمر ‌الذي يؤثر سلباً عادة على الذهب مع زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي ⁠لا يدر عائداً.
ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، ​فقد استبعد المتعاملون تماماً خفض أسعار الفائدة الأميركية في عام 2026، مقارنة بتوقع خفضين قبل بدء الحرب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 4.4% إلى 71.01 دولار للأوقية. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 3% إلى ​1882.05 دولار، وصعد البلاديوم 3.7% إلى 1403.54 دولار.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©