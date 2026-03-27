ارتفاع أسعار الذهب مع إقبال المستثمرين على الشراء



لندن (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 3% اليوم الجمعة بفضل عمليات شراء مدفوعة بالهبوط الذي شهدته في وقت سابق من ​هذا الأسبوع، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون أي مؤشرات على تراجع حدة الصراع في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 1538 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب ⁠في المعاملات الفورية 3.6% إلى 4536.29 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود ​الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 3.6% إلى 4533.70 ​دولار.

وقال ‌دانيال بافيلونيس كبير محللي الأسواق ⁠في آر.جيه.أو فيوتشرز «وفرت ​عمليات البيع الأخيرة فرصة جيدة حقاً لأن السوق انخفضت... ونزلت الأسعار إلى ما دون المتوسط المتحرك في 200 يوم... هذا وقت رائع لشراء الذهب».

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية ‌أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 4097.99 دولار ‌يوم الاثنين.

واستقرت أسعار النفط فوق 110 دولارات للبرميل.

وأدى ارتفاع التضخم إلى تحول التوقعات ​بشأن تحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي ⁠الأميركي) نحو ‌رفع محتمل في أسعار الفائدة، الأمر ‌الذي يؤثر سلباً عادة على الذهب مع زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي ⁠لا يدر عائداً.

ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، ​فقد استبعد المتعاملون تماماً خفض أسعار الفائدة الأميركية في عام 2026، مقارنة بتوقع خفضين قبل بدء الحرب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 4.4% إلى 71.01 دولار للأوقية. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 3% إلى ​1882.05 دولار، وصعد البلاديوم 3.7% إلى 1403.54 دولار.