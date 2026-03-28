تراجع ثقة المستهلكين في فنلندا إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2024

أظهرت أرقام مسح، صادرة عن مكتب الإحصاء الفنلندي، أن المستهلكين في فنلندا أظهروا موقفاً أكثر حذراً في مارس، وسط قلق بشأن التضخم والبطالة.

وأظهرت بيانات منفصلة عن اتحاد الصناعات الفنلندية أن المشاعر المتعلقة بالقطاع الصناعي تراجعت بشكل طفيف وما زالت أقل من المتوسط طويل الأجل.

وتراجع مؤشّر ثقة المستهلك إلى سالب 11.5 في مارس من سالب 10.5 في فبراير. بالإضافة إلى ذلك، كان ذلك أقل رقم يتم تسجيله منذ أبريل 2024 عندما بلغ سالب 12.6.

وكانت توقعات المستهلكين، فيما يتعلق باقتصاد فنلندا، خلال 12 شهراً، متدنية للغاية في مارس. واعتبروا أيضاً أن الوقت غير مناسب للغاية لشراء السلع المعمرة، وظلت نواياهم فيما يتعلق بالإنفاق منخفضة أيضاً.