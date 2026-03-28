الناقلات الإماراتية تسيّر رحلاتها لوجهات رئيسية وتتجه لاستعادة السّعة المعتادة

تستأنف الناقلات الوطنية رحلاتها إلى وجهات رئيسية حول العالم تمهيداً لاستعادة السعة المعتادة، في وقت أشارت بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية إلى ارتفاع متوقع في السّعة المقعدية لرحلات الطيران في منطقة الشرق الأوسط خلال الأسابيع المقبلة.

وتفصيلاً، أشارت بيانات المؤسسة إلى أن السّعة المقعدية بالمنطقة من المتوقع أن تشهد ارتفاعاً من 3.6 مليون مقعد في 23 من مارس الجاري، إلى 4.4 مليون مقعد في 30 من مارس الجاري، ثم ترتفع إلى 4.5 مليون مقعد في 6 أبريل المقبل، وإلى 4.68 مليون مقعد في 13 من أبريل المقبل، ثم ترتفع إلى 4.8 مليون مقعد في 20 من أبريل المقبل.



الاتحاد للطيران

وبحسب آخر تحديث لـ«لاتحاد للطيران»، فإنها تسيّر في الوقت الحالي جدولاً محدداً من الرحلات التجارية التي تربط بين أبوظبي ومجموعة من الوجهات الرئيسية حول العالم.

وتعمل حالياً على منح الأولوية لمسافريها ممّن لديهم حجوزات مسبقة لضمان سفرهم على متن هذه الرحلات في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن التذاكر متوفّرة للبيع أيضاً على موقع الناقلة، وأكدت الناقلة أنه يجب على الركاب والأعضاء عدم التوجه إلى المطار ما لم يتلقوا اتصالاً مباشراً من قبل «الاتحاد للطيران»، أو ما لم يكونوا حاملين لحجز مؤكد على إحدى هذه الرحلات الجديدة.

وجاء اتخاذ هذا القرار لتشغيل جدول رحلات محدد، بالتنسيق مع السلطات المختصة، بعد إجراء تقييمات شاملة للسلامة والأمن، ويُمكن للمسافرين من حاملي تذاكر «الاتحاد للطيران» الصادرة في أو قبل 28 فبراير 2026، والذين تقع تواريخ سفرهم الأصلية بين 28 فبراير و31 مارس 2026، إعادة حجز رحلاتهم مجاناً على متن أي من الرحلات التي تشغلها «الاتحاد للطيران» حتى موعد أقصاه 15 مايو 2026، وذلك عبر الموقع الإلكتروني، وقد يترتب على إعادة حجز الرحلات إلى ما بعد 15 مايو 2026 رسوم إضافية مطبقة.

أما المسافرون من حاملي تذاكر «الاتحاد للطيران» الصادرة في أو قبل 28 فبراير 2026، والتي كانت تواريخ سفرها الأصلية تقع ما بين 28 فبراير و31 مارس 2026، فيمكنهم أيضاً طلب استرداد قيمة التذاكر.



طيران الإمارات

أما «طيران الإمارات»، وبحسب آخر تحديث لها على موقعها الإلكتروني، فإنه مع إعادة فتح المجال الجوي بشكل محدود، تشغّل «طيران الإمارات» عدداً محدوداً من الرحلات المجدولة، حيث يمكن للعملاء الاطلاع على جدول الرحلات المقبلة، وكذلك حجز المقاعد للسفر عبر الموقع الإلكتروني، وتواصل «طيران الإمارات» متابعة الوضع عن كثب، وسيتم تحديث جدول عملياتها التشغيلية وفقاً للتطورات، وتدعو الناقلة المسافرين للاستمرار في التحقق من حالة رحلاتهم حتى بعد إتمام إجراءات السفر.

وأشارت الناقلة إلى أن المسافرين الذين لديهم حجوزات للسفر خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 15 أبريل، يمكنهم الاستفادة من عدة خيارات وهي إعادة الحجز على رحلة بديلة، حيث يمكنهم إعادة الحجز إلى وجهتهم الأصلية حتى يوم 31 مايو، إضافة إلى خيار إمكانية طلب استرداد قيمة التذكرة، حيث يمكن للمسافرين طلب استرداد قيمة التذكرة من خلال تعبئة نموذج الاسترداد الإلكتروني إذا تم الحجز مباشرة مع طيران الإمارات. أما إذا تم الحجز عبر وكالة سفر، فمن الأفضل التواصل معها، وتنصح الناقلة المسافرين بإتمام إجراءات إعادة الحجز أولاً قبل تقديم طلب استرداد، حيث سيتم إلغاء أي رحلات غير مستخدمة ضمن نفس الحجز تلقائياً واسترداد قيمتها.



فلاي دبي

تقوم «فلاي دبي» بتشغيل رحلات عبر شبكتها بجدول مخفّض، حيث إن الرحلات متاحة للحجز عبر منصات الحجز التابعة لها، وتنصح الناقلة المسافرين بالتحقق بانتظام من حالة الرحلة والتحديثات التشغيلية للحصول على آخر المستجدات قبل التوجه إلى المطار، وأكدت «فلاي دبي» بحسب آخر تحديث لها على موقعها، أنه يمكن للمسافرين الذين حجزوا رحلاتهم للسفر بين 28 فبراير و31 مارس الاختيار بين إعادة الحجز على رحلة بديلة إلى الوجهة نفسها خلال مدة تصل إلى 30 يوماً من تاريخ السفر الأصلي، دون رسوم إضافية، حيث يمكن إجراء ذلك عبر إدارة الحجز على موقع فلاي دبي الإلكتروني، أو إلغاء الحجز وطلب استرداد كامل المبلغ على شكل قسيمة فلاي دبي، دون رسوم إضافية، حيث يمكن إجراء ذلك أيضاً عبر إدارة الحجز على موقع الناقلة الإلكتروني.



العربية للطيران

كشفت «العربية للطيران» أنها بدأت في تسيير عدد محدد من الرحلات من وإلى دولة الإمارات، وذلك وفقاً للموافقات التشغيلية والتنظيمية، حيث يمكن للمسافرين الراغبين في السفر حجز الرحلات المتاحة عبر موقع العربية للطيران الإلكتروني أو التطبيق الذكي أو من خلال وكلاء السفر، كما يمكن للمسافرين الذين أُلغيت رحلاتهم سابقاً إعادة الحجز إذا لم يكونوا قد استخدموا بعد خيار التعديل أو استرداد الأموال، وسيتم إخطار المسافرين الذين لا تزال رحلاتهم ملغاة، وستُطبق عليهم خيارات إعادة الحجز واسترداد الأموال، ويحق للمسافرين المحجوزين على الرحلات الملغاة الاستفادة من واحد من الخيارات التالية، وهي تغيير تاريخ السفر مرة واحدة مجاناً خلال 30 يوماً، وقسيمة رصيد بالقيمة الكاملة، واسترداد كامل المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية.