اقتصاد

326.1 مليار درهم التجارة غير النفطية بين الإمارات وأفريقيا في 9 أشهر

الإمارات أحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين في تعزيز الاستثمارات بالقارة الأفريقية (أرشيفية)
30 مارس 2026 02:16

رشا طبيلة (أبوظبي)

ارتفعت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والدول الأفريقية غير العربية بنسبة  12.9% لتصل إلى 326.1 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وتفصيلاً، أشارت البيانات إلى أن إجمالي الواردات بلغ خلال الـ 9 أشهر من 2025 نحو 267.9 مليار درهم، والصادرات غير النفطية 22.6 مليار درهم، وإعادة التصدير 35.6 مليار درهم.
ووقّعت دولة الإمارات منذ بداية العام الحالي على اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة جديدة مع الكونغو، وسيراليون، والغابون، ونيجيريا، في أفريقيا، إضافة إلى توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة في أعوام سابقة مع أنغولا، وأفريقيا الوسطى، وكينيا، وموريشيوس، الأمر الذي يؤكد أهمية هذه الدول اقتصادياً ويعكس التزام الدولة بتوسيع شراكاتها الاقتصادية الدولية وتعزيز حضورها التجاري والاستثماري في القارة الأفريقية.
وتعد الإمارات أحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين في تعزيز الاستثمارات بالقارة الأفريقية متصدرةً المرتبة الرابعة عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية والصين والاتحاد الأوروبي بإجمالي استثمارات تجاوز 110 مليارات دولار خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2023 من بينها أكثر من 70 مليار دولار موجهة للقطاعات الخضراء والطاقة والطاقة المتجددة.
وتم الإعلان في أكتوبر الماضي على هامش «قمة الإمارات وأفريقيا للاستثمار السياحي» لعام 2025، عن وضع خريطة استثمارية جديدة لتعزيز التعاون في قطاعات السياحة والطيران والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتحول الرقمي، بما يضع السياحة كقوة دافعة رئيسية للتنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات والقارة الأفريقية.
وكانت دولة الإمارات أعلنت في نوفمبر الماضي عن إطلاق مبادرة «الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية» بقيمة مليار دولار.
وفي أغسطس من العام 2024، أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة منصتها الرقمية «بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي».

نمو مضاعف 

سجلت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية خلال 2025 نحو 3.8 تريليون درهم (1.03 تريليون دولار) بنمو 27% مقارنة مع 2024 وبارتفاع 44.3% مقارنة مع 2023. وكذلك بنمو 65% و97.4% مقارنة مع عامي 2022 و 2021 على التوالي، واقتربت من ضعف الرقم المسجل في 2021 وتجاوزت ضعف رقم 2019.
وبلغت صادرات الإمارات إلى الدول الشريكة في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ حتى نهاية 2025 وعددها 14 دولة ما قيمته 175.5 مليار درهم بنمو 18.2%، وتسهم بنسبة 21.6% من الصادرات الإجمالية إلى العالم خلال 2025.

