الإثنين 30 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

503 مليارات درهم قيمة عقود المقاولات في الإمارات خلال 2025

جولة بأحد المشاريع العقارية في دبي (أرشيفية)
30 مارس 2026 02:16

يوسف العربي (أبوظبي)

بلغت قيمة عقود المقاولات المبرمة في دولة الإمارات خلال العام 2025 نحو 502.79 مليار درهم «137 مليار دولار»، وفق بيانات «بي إن سي نتوورك» المتخصّصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط.
 ووفقاً للبيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، استحوذت الإمارات على 46.44% من إجمالي العقود المبرمة في «دول التعاون» التي سجلت مجتمعة عقوداً بقيمة «295 مليار دولار» خلال العام الماضي. وتوزّعت العقود المبرمة في دولة الإمارات على 5 قطاعات رئيسة، هي العقارات، والمنشآت الصناعة، ومشاريع النفط والغاز، والنقل، والمرافق العامة.

نمو مطرد 
وبحسب بيانات «بي إن سي نتوورك»، حافظت العقارات على صدارتها، بعد أن نمت بنسبة 12.35% لتصل إلى 333.97 مليار درهم «91 مليار دولار»، مستحوذة على 66.4% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات خلال عام 2025.
وبلغت قيمة عقود المقاولات المبرمة في قطاع النفط والغاز بالدولة نحو 55 مليار درهم «15 مليار دولار»، مستحوذة على ما نسبته 10.9% من إجمالي عقود المقاولات المبرمة في الإمارات خلال 12 شهراً.
وسجلت قيمة العقود المبرمة في قطاع المرافق أعلى نسبة نمو بين القطاعات الخمس بـ122.2% لتصل إلى 73.4 مليار درهم «20 مليار دولار» خلال العام 2025، لتبلغ حصة القطاع 14.59% من إجمالي عقود المقاولات المبرمة في الإمارات خلال العام نفسه.
 ونمت قيمة عقود المقاولات المبرمة في القطاع الصناعي بنسبة 29.36% لتصل إلى 29.36 مليار درهم «8 مليارات دولار»، مقابل 25.69 مليار درهم «7 مليارات دولار»، مستحوذة على نحو 5.8% من إجمالي العقود المبرمة في العام الماضي.
وفي قطاع النقل، بلغت قيمة عقود المقاولات المبرمة نحو 11 مليار درهم «3 مليارات دولار»، لتصل حصتها إلى 2.18% من مجموع العقود المبرمة خلال عام 2025. 

دول التعاون 
وخليجياً بلغت قيمة العقود المبرمة في دول مجلس التعاون نحو 295 مليار دولار خلال العام 2025، وتوزّعت هذه العقود الإنشائية، بواقع 128 مليار دولار لقطاع العقارات، و89 مليار دولار لقطاع المرافق، و39 مليار دولار لقطاع النفط والغاز، و23 مليار دولار لقطاع الصناعة، ونحو 15مليار دولار لقطاع النقل.

استجابة استباقية

أخبار ذات صلة
المرر: محاسبة إيران وتحميلها تبعات العدوان مسألة أساسية لردعها
«الوطني الاتحادي» يستقبل سفير إثيوبيا

وقال آفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «بي إن سي نتوورك»، للأبحاث، لـ«الاتحاد»: تشير بيانات الشركة إلى أن سوق الإنشاءات في دولة الإمارات حافظ على أدائه القوي خلال عام 2025، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى نمو قطاعي المرافق العامة والتطوير العمراني. 
وأكد غيدواني: لا يزال سوق الإنشاءات في الإمارات قوياً من حيث الجوهر، حيث كان الأقوى أداءً مقارنة بالأسواق النظيرة في «دول التعاون» التي سجّلت انخفاضاً في ترسية العقود بنحو 10% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، مما يعزّز مكانة الإمارات كأكثر الأسواق ديناميكية ومرونةً في المنطقة.
وقال إنه على الرغم من الوضع الجيوسياسي الراهن، لا تزال الرؤية واضحة بشأن اتجاه سوق المقاولات في الإمارات على المدى القريب حيث أظهرت الإمارات قدرة فائقة على الحفاظ على الاستقرار، وحماية النشاط الاقتصادي، وضمان استمرارية العمل في القطاعات الحيوية.
وأضاف أن الرؤية الثاقبة للقيادة، واستجابتها الاستباقية، والإطار المؤسسي للدولة، ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين والحفاظ على زخم المشاريع. 
وشدد على أنه مع استقرار الأوضاع الإقليمية، من المتوقع أن تدفع هذه العوامل الأساسية إلى انتعاش قوي في نشاط البناء، مما يضع دولة الإمارات في موقع يسمح لها بتجاوز مرحلة التعافي ووضع معايير جديدة للنمو في السنوات المقبلة.

آخر الأخبار
مشجعو الدوري الإنجليزي يؤيدون الاستغناء عن «في أيه آر»
الرياضة
مشجعو الدوري الإنجليزي يؤيدون الاستغناء عن «في أيه آر»
اليوم 19:30
كوسوفو الصغيرة تبحث عن التاريخ في ملعب يسع 12500 متفرج
الرياضة
كوسوفو الصغيرة تبحث عن التاريخ في ملعب يسع 12500 متفرج
اليوم 19:19
«هير قرموشة».. محطات من ضعف الإنسان وقدرته على المواجهة
التعليم والمعرفة
«هير قرموشة».. محطات من ضعف الإنسان وقدرته على المواجهة
اليوم 19:13
المرر: محاسبة إيران وتحميلها تبعات العدوان مسألة أساسية لردعها
الأخبار العالمية
المرر: محاسبة إيران وتحميلها تبعات العدوان مسألة أساسية لردعها
اليوم 19:08
شعار الاتحاد للمعلومات الائتمانية
اقتصاد
«الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تضيف معلومات مالية غير بنكية على منظومة بياناتها
اليوم 18:30
