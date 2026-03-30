الثلاثاء 31 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«دبي الجنوب» تُرسي عقداً بقيمة ملياري درهم لتطوير عدة مراحل في مشروع «حياة»

30 مارس 2026 15:53


دبي (الاتحاد)
أعلنت دبي الجنوب للعقارات عن تعيين شركة «محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده» بعقد قيمته مليارا درهم، لتطوير عدة مراحل من مشروع «حياة من دبي الجنوب»، وهو مجتمع سكني متكامل يمتد على مساحة 10 ملايين قدم مربعة.
ويقع المشروع في موقع استراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، ويضم المشروع نحو 2500 وحدة سكنية متنوعة، كما يوفّر مجموعة واسعة من المرافق المصممة لتعزيز جودة الحياة.
ويتمتع «حياة» باتصال مباشر وسلس مع شبكة الطرق الرئيسية ومراكز الأعمال الحيوية، بما في ذلك مطار آل مكتوم الدولي، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، والمنطقة الحرة بجبل علي، والمنطقة الحرة في دبي الجنوب.
ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاءات خلال الربع الثاني من عام 2026، على أن تُسلّم المراحل الأولى بحلول 2028.
وقال نبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب، إن المشروع شهد منذ إطلاقه في 2025 إقبالاً واهتماماً لافتين، لافتاً إلى أن المشروع يعكس التزام دبي الجنوب تجاه المستثمرين واستمرار الزخم الذي تشهده، بالتوازي مع توسيع محفظتها السكنية بما يتماشى مع الرؤية الحضرية والاقتصادية طويلة الأمد لإمارة دبي، بما في ذلك خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية D33.

أخبار ذات صلة
مشروع محمد بن راشد للطيران و"لوفتهانزا تكنيك" يدشنان منشأة لدعم خدمات الطيران في دبي

وأضاف: نركّز من خلال هذا المشروع على تطوير مجتمع متكامل يجمع بين جودة المعيشة، وسهولة الاتصال، والمرافق المصممة وفق أسلوب حياة عصري، بما يعزّز مكانة دبي الجنوب كوجهة رئيسية للسكن والاستثمار.
 

دبي الجنوب
آخر الأخبار
"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض وتدمير 10 مسيّرات خلال الساعات الماضية
الأخبار العالمية
"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض وتدمير 10 مسيّرات خلال الساعات الماضية
اليوم 11:19
«خليفة التربوية» تختتم مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
علوم الدار
«خليفة التربوية» تختتم مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
اليوم 10:47
مونديال «الفورمولا- 1» بالقرن الحالي.. «حامل اللقب» يعاود الانطلاقة المُتعثّرة
الرياضة
مونديال «الفورمولا- 1» بالقرن الحالي.. «حامل اللقب» يعاود الانطلاقة المُتعثّرة
اليوم 10:45
"طاقة أبوظبي" تطلق المرحلة الثانية من تطبيق سياسة التزويد الذاتي للطاقة الشمسية لتشمل القطاع السكني
علوم الدار
"طاقة أبوظبي" تطلق المرحلة الثانية من تطبيق سياسة التزويد الذاتي للطاقة الشمسية لتشمل القطاع السكني
اليوم 10:17
دبي.. السلطات المختصة تعلن نجاح فرقها في السيطرة على حادث ناقلة النفط الكويتية
علوم الدار
دبي.. السلطات المختصة تعلن نجاح فرقها في السيطرة على حادث ناقلة النفط الكويتية
اليوم 09:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©