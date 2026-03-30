«إمباور» توقّع اتفاقية لتزويد «سيتي ووك» ومبنى «فيرف» بطاقة 17,500 طن تبريد



دبي (الاتحاد)

وقّعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، اتفاقية مع «مِراس»، شركة التطوير العقاري التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات» لتزويد المرحلة الثالثة من «سيتي ووك» ومبنى «فيرف» بطاقة ‏تتجاوز 17,500 طن تبريد.

ويمثّل هذا المشروع إضافةً جديدة لمحفظة «إمباور» من المشاريع في مختلف أنحاء إمارة دبي والتي تضم حوالي 1,750 مبنى.

وبنهاية عام 2025، بلغت القدرة الموصلة لـ«إمباور» حوالي 1.7 مليون طن تبريد، في حين وصلت القدرة المتعاقد عليها للمؤسسة إلى حوالي 2 مليون طن تبريد.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: تُضيف «إمباور» من خلال هذه الاتفاقيات مشاريع جديدة إلى محفظة أعمالها، مما يؤكّد فعالية جهودنا في ترسيخ مكانة المؤسسة كشريك معتمد وموثوق في خدمات تبريد المناطق في دبي، كما تسهم هذه المشاريع في تعزيز تنوّع القطاعات، التي نخدمها، وتوسيع نطاق إسهاماتنا في جهود خفض انبعاثات الكربون.

وأضاف: نحرص على مواكبة التطور السريع والمستمر في إمارة دبي بجميع القطاعات، وحيث يشهد القطاع العمراني نمواً متسارعاً، فإننا نعمل على تطوير خدمات تتوافق مع التطلعات الناشئة، بما يناسب المكانة العالمية لدبي، ويرسّخ مكانة «إمباور» وموثوقيتها في ريادة قطاع تبريد المناطق، ومن خلال ضم مشاريع جديدة إلى نطاق خدماتنا، نسعى لأن نوسّع أثرنا في مسيرة الاستدامة لدولة الإمارات وأن نوائم أهدافنا مع الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد أخضر مستدام والوصول إلى الحياد الكربوني.