الثلاثاء 31 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«موزينيتش آند كو» تفتتح مكتباً في أبوظبي العالمي

«أبوظبي العالمي»
30 مارس 2026 15:55


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «موزينيتش آند كو»، الشركة العالمية المتخصصة في ائتمان الشركات والمملوكة للقطاع الخاص، عن افتتاح مكتبها في «أبوظبي العالمي - ADGM»، في خطوة تُشكّل محطة مهمة في مسيرتها الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط.
ويتيح المكتب الجديد للشركة تعزيز قدرتها على دعم التوجه المتزايد لدى المستثمرين نحو تخصيص استثماراتهم في أدوات الدخل الثابت والائتمان الخاص.
وقالت فيلومينا كوكو، المديرة التنفيذية لتطوير الأعمال الدولية، والتي ستتولى قيادة المكتب، إن المستثمرين في المنطقة يتميزون برؤيتهم، ونهجهم الريادي، وجاهزيتهم للتفكير الاستباقي ودعم الابتكار، ولا سيما في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، حيث تُعد الرؤية والتطلعات الطموحة على المدى الطويل من العناصر الأساسية.
من جانبه، قال أرفيند رامامورثي، رئيس تطوير الأسواق في «أبوظبي العالمي - ADGM»، إن قرار «موزينيتش آند كو» بتأسيس مقر عملياتها في أبوظبي يعكس مدى عمق ونمو وترابط المنظومة المالية في المركز المالي الدولي للعاصمة على المستوى الدولي، والتي تستند إلى إطار تنظيمي متين ومجتمع قوي من المؤسسات المالية العالمية، كما يعزّز توسّع «موزينيتش» مكانة أبوظبي مركزاً دولياً رائداً لرؤوس الأموال والاستثمارات طويلة الأجل.

أخبار ذات صلة
"أبوظبي العالمي" يسجل 36% نمواً في حجم الأصول تحت الإدارة
"البلديات والنقل" و"أبوظبي العالمي" يوحدان نظام التصنيف الهندسي على مستوى الإمارة
أبوظبي العالمي
آخر الأخبار
"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض وتدمير 10 مسيّرات خلال الساعات الماضية
الأخبار العالمية
"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض وتدمير 10 مسيّرات خلال الساعات الماضية
اليوم 11:19
«خليفة التربوية» تختتم مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
علوم الدار
«خليفة التربوية» تختتم مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
اليوم 10:47
مونديال «الفورمولا- 1» بالقرن الحالي.. «حامل اللقب» يعاود الانطلاقة المُتعثّرة
الرياضة
مونديال «الفورمولا- 1» بالقرن الحالي.. «حامل اللقب» يعاود الانطلاقة المُتعثّرة
اليوم 10:45
"طاقة أبوظبي" تطلق المرحلة الثانية من تطبيق سياسة التزويد الذاتي للطاقة الشمسية لتشمل القطاع السكني
علوم الدار
"طاقة أبوظبي" تطلق المرحلة الثانية من تطبيق سياسة التزويد الذاتي للطاقة الشمسية لتشمل القطاع السكني
اليوم 10:17
دبي.. السلطات المختصة تعلن نجاح فرقها في السيطرة على حادث ناقلة النفط الكويتية
علوم الدار
دبي.. السلطات المختصة تعلن نجاح فرقها في السيطرة على حادث ناقلة النفط الكويتية
اليوم 09:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©