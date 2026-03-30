الثلاثاء 31 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
«أبوظبي الأول» ينظّم فعالية تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع «بريسايت»

30 مارس 2026 15:56


أبوظبي (الاتحاد)
نظّم بنك أبوظبي الأول، فعالية افتراضية بعنوان «تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي»، بالتعاون مع شركة «بريسايت» وبدعم من «مايكروسوفت».
وأوضح البنك أن المبادرة جمعت مشاركين من البنك ومؤسسات أخرى، لتطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لمعالجة التحديات الحقيقية التي تواجه سير العمل في مختلف قطاعات البنك.
وتأتي هذه الفعالية ضمن الاستراتيجية الشاملة للبنك لتسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودمج التكنولوجيا المتقدّمة في مختلف عملياته.
وشارك في الفعالية التي استمرّت ليوم واحد، مجموعة من الشركاء في مختلف قطاعات الأعمال، إلى جانب خبراء تقنيين، وشركاء تكنولوجيا عالميين، للعمل على إيجاد حلول لتحدّيات محددة مسبقاً، وتطوير حلول عملية قابلة للتوسع.
وتمّ تشكيل لجنة تقييم مشتركة تضمّ ممثلين عن جميع الجهات المشاركة لتقييم النتائج النهائية.
وشاركت في الفعالية أربع فرق متعدّدة التخصّصات، ضمّت ممثلين عن قطاعات الأعمال والتكنولوجيا في بنك أبوظبي الأول، وخبراء من «مايكروسوفت» و«بريسايت»، عملوا على مدار اليوم لتصميم وتقديم حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
واختُتم البرنامج بعروض تقديمية أمام لجنة التقييم، حيث جرى تقييم الأفكار بناءً على أثرها المحتمل، وقابليتها للتنفيذ، ومدى توافقها مع أولويات العمل.
وتعكس هذه الفعالية التزام البنك بالانتقال من المبادرات التجريبية إلى تحقيق أثر ملموس، من خلال تسريع تطوير حلول عملية جاهزة للتطبيق.
ومن خلال تعاونه مع شركاء مثل «بريسايت»، يواصل البنك تعزيز طموحه في تبنّي الذكاء الاصطناعي عبر مختلف قطاعات أعماله، وترسيخ ريادته في مجال الابتكار على المستوى الإقليمي.
ومن المتوقع أن تسهم المفاهيم التي تمّ تطويرها خلال هذه الفعالية في توجيه المبادرات المستقبلية للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته على مستوى البنك، ما يدعم أجندته للتحول الرقمي على المدى الطويل، ويرسّخ مكانته جهة رائدة في الابتكار المصرفي القائم على الذكاء الاصطناعي في المنطقة.

