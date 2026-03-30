«كهرباء دبي» تدعم حملة التوعية بالتوحد

دبي (الاتحاد)

تدعم هيئة كهرباء ومياه دبي الحملة السنوية العشرين للتوعية بالتوحد بوصفها شريك الاستدامة.

وينظم مركز دبي للتوحد الحملة التي تركز على توعية المجتمع بأهمية تأهيل البيئات الدامجة لأصحاب الهمم من ذوي التوحد في الأماكن العامة وفق نهج ديناميكي قابل للتعديل.

وتهدف الحملة إلى تجاوز مفهوم «الإتاحة الشكلية» للوصول إلى تكييف حقيقي للبيئات بما يتناسب مع الاحتياجات الفردية لكل فرد من ذوي التوحد.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: انسجاماً مع رؤية دبي في أن تكون مدينة صديقة لأصحاب الهمم ومستهدفات أجندة «دبي الاجتماعية 33»، نلتزم بدعم أصحاب الهمم، وتمكينهم في المجتمع، وتوفير بيئة دامجة ومستدامة تضمن مشاركتهم الفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.