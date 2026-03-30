بروكسل (وام)

تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي خلال شهر مارس، وفق بيانات رسمية صادرة عن المفوضية الأوروبية في إشارة إلى استمرار حالة عدم اليقين.

وأظهرت البيانات أن مؤشر الشعور الاقتصادي انخفض بمقدار 1.5 نقطة ليصل إلى 96.7 نقطة في الاتحاد الأوروبي، كما تراجع بمقدار 1.6 نقطة إلى 96.6 نقطة في منطقة اليورو.

كما سجل مؤشر توقعات التوظيف انخفاضاً بدوره، حيث تراجع بمقدار 1.3 نقطة إلى 97.3 نقطة في الاتحاد الأوروبي، وبمقدار 1.4 نقطة إلى 96.4 نقطة في منطقة اليورو.

ويأتي هذا التراجع ليُبعد كلا المؤشرين بشكل أكبر عن متوسطهما طويل الأجل البالغ 100 نقطة، ما يعكس تزايد التشاؤم بين الشركات والمستهلكين.

وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات الأولية هبوطاً حاداً في مؤشر ثقة المستهلك، إذ انخفض بمقدار 3.4 نقطة في الاتحاد الأوروبي، وبأربع نقاط في منطقة اليورو مقارنة بشهر فبراير.

واستقرت مستويات ثقة المستهلك عند سالب 15.2 نقطة في الاتحاد الأوروبي، وسالب 16.3 نقطة في منطقة اليورو، مسجلة أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2023، بحسب ما أفادت به المفوضية.