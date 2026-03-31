الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عاماً مع تلاشي آمال خفض الفائدة

31 مارس 2026 08:39

ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً اليوم الثلاثاء، مدعومة بضعف الدولار، لكنها تتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري لها منذ أكثر من 17 ​عاماً، بعد أن أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام.
وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية ⁠0.8 بالمئة إلى 4544.19 دولار للأوقية بحلول الساعة 01:14 بتوقيت جرينتش. وارتفعت ​العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أبريل 0.3 بالمئة إلى ​4573.20 ‌دولار. وتراجع الدولار، مما جعل السلع ⁠المقومة ​به أقل كلفة لحاملي العملات الأخرى. وخسر الذهب نحو 14 بالمئة منذ بداية الشهر الحالي، متجهاً نحو أكبر انخفاض له منذ أكتوبر 2008، تحت ضغط ارتفاع الدولار. ومع ‌ذلك، ارتفعت الأسعار بنحو خمسة بالمئة حتى الآن ‌هذا الربع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 70.81 دولار للأوقية، وصعد ​سعر البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1901.95 دولار، وزاد سعر البلاديوم ​1.1 بالمئة إلى 1421.45 دولار.



المصدر: وكالات
