تراجع أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، متراجعة عن مكاسبها السابقة.

وهبطت العقود ​الآجلة لخام برنت لشهر مايو 1.22 دولار، أو 1.08 بالمئة، إلى 111.56 دولار للبرميل عند الساعة 02:10 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعها اثنين بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وينتهي عقد مايو اليوم الثلاثاء، بينما بلغ سعر عقد ⁠يونيو الأكثر تداولاً 105.76 دولار.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مايو 98 ​سنتاً، أو 0.95 بالمئة، إلى 101.90 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ ​التاسع من مارس في بداية التداولات.