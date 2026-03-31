تراجع أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، متراجعة عن مكاسبها السابقة.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو 1.22 دولار، أو 1.08 بالمئة، إلى 111.56 دولار للبرميل عند الساعة 02:10 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعها اثنين بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وينتهي عقد مايو اليوم الثلاثاء، بينما بلغ سعر عقد يونيو الأكثر تداولاً 105.76 دولار.
ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مايو 98 سنتاً، أو 0.95 بالمئة، إلى 101.90 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ التاسع من مارس في بداية التداولات.