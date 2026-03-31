«تو بوينت زيرو» تستحوذ على «ترافيرس ميدستريم» بقيمة 8.26 مليار درهم





حسام عبدالنبي (أبوظبي) أعلنت مجموعة تو بوينت زيرو، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن شركتها التابعة «إي بوینت زیرو القابضة ریستركتد المحدودة»، أبرمت اتفاقية للاستحواذ على حصة بنسبة 100% في شركة ترافیرس میدستریم بارتنرز الأميركية، بقيمة 2.25 مليار دولار (ما يعادل 8.26 مليار درهم).

وقالت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إنها تتخذ حالياً الإجراءات اللازمة لإتمام الصفقة، مع مراعاة الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية المختصة، حيث تمتلك ترافيرس حصصاً استراتيجية في خط أنابيب «روفر وأوهايو ريفر سيستم» لنقل الغاز الطبيعي من مناطق إنتاج رئيسية في أميركا الشمالية.

وأوضحت الشركة أن شركة ترافيرس ميدستريم بارتنرز، تُعَد إحدى شركات المحفظة الاستثمارية التابعة لمجموعة ذا إنرجي آند مينيرالز جروب، التي تحتوي على أصول من القطاعات الوسيطة غير المشغلة وعالية الجودة، حيث تملك حصصاً استراتيجية أقلية في خط أنابيب روفر، وفي أوهايو ريفر سيستم «أو آر إس».

وأشارت إلى أن خط روفر خط أنابيب غاز طبيعي يُعد عابراً للولايات وواسع النطاق، ويوفر قدرة استيعابية حيوية لنقل الإنتاج من مناطق تكوينات يوتيكا ومارسيلوس الصخرية في الولايات المتحدة الأميركية إلى أسواق الطلب الرئيسية في الغرب الأوسط، وساحل الخليج الأميركي، وشرق كندا، منوهة بأن خط الأنابيب يؤدي دوراً محورياً في ربط واحدة من أغزر مناطق إنتاج الغاز في أميركا الشمالية بالمستهلكين في مراحل التوزيع النهائية وبنية التصدير التحتية.

وبيّنت مجموعة تو بوينت زيرو، أن «أو آر إس» هو نظام تجميع غاز طبيعي جاف أنشئ مؤخراً، ويتميز بموقع استراتيجي لتجميع إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق إنتاج يوتيكا الأساسية وأوهايو مارسيلوس الناشئة، كما يلعب دوراً رئيساً في تعزيز الربط الإقليمي ومرونة النظام من خلال ممرات الطاقة الرئيسية، موضحة أن «إي بوينت زيرو» تتخذ حالياً الإجراءات اللازمة لإتمام الصفقة، مع مراعاة الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية المختصة.

وتأسّست «إي بوينت زيرو» في أبوظبي، وهي شركة استثمار عالمية متخصصة في حلول الطاقة والبنية التحتية المتخصصة والأصول الاستراتيجية، تستثمر الشركة رؤوس أموالها في المنصات والأصول التي تدعم الاقتصاد الحديث، وتتميز محفظتها الاستثمارية بمكانة استراتيجية لدعم الطلب المتزايد على التكهرب والتحول الرقمي وتعزيز مرونة الطاقة. ومن خلال استثماراتها، تلعب «إي بوينت زيرو» دوراً محورياً في تمكين الأنظمة التي تدعم البيانات والصناعة، والتحول الشامل نحو مستقبل أكثر ترابطاً واستدامة.