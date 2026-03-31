الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«أبوظبي العقاري» يباشر تسليم وحدات «حي المزن» السكني للمستفيدين
31 مارس 2026 13:49

باشر مركز أبوظبي العقاري، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان، تسليم 896 وحدة سكنية للمستفيدين من مشروع «حي المزن» السكني ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة سكنية متكاملة للأسر الإماراتية.

وجرى تنفيذ المشروع بالتنسيق مع هيئة أبوظبي للإسكان ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، حيث تم توزيع مفاتيح الوحدات على نحو 100 مستفيد يومي أمس «الاثنين» واليوم «الثلاثاء». ويضم المشروع 896 وحدة سكنية نفّذتها شركة الدار العقارية، في إطار جهود توفير المسكن المناسب للمواطنين، تزامناً مع «عام الأسرة». ولتسهيل إجراءات التسليم، جرى تجهيز مجلس الشوامخ بالتنسيق مع إدارة المجالس في ديوان الرئاسة لاستقبال المستفيدين، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز تجربة المتعاملين، ويعكس توجّهات أبوظبي نحو تطوير منظومة إسكان متكاملة وتمكين المواطنين.

المصدر: وام
أبوظبي العقاري
هيئة أبوظبي للإسكان
