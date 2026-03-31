المفوضية الأوروبية تدعو إلى توفير استهلاك الطاقة

دعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى النظر في تقليص استهلاك النفط والغاز، لا سيما في قطاع النقل، تحسباً لاحتمال حدوث اضطرابات طويلة الأمد في إمدادات الطاقة نتيجة الحرب الدائرة في الخليج العربي.

وحذر دان يورغنسن مفوض الطاقة الأوروبي، في رسالة وجهها إلى وزراء الطاقة في دول الاتحاد، من أن الأزمة الحالية قد تتطور من مجرد ارتفاع في الأسعار إلى أزمة إمدادات واسعة النطاق ذات تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي.

وأشار يورغنسن إلى ضرورة أن تدرس الحكومات إجراءات طوعية لخفض الطلب على الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على قطاع النقل، ما قد يشمل حث المواطنين على تقليل السفر البري والجوي لتوفير الوقود للاستخدامات الأساسية.

ومن المقرر أن يعقد وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي اجتماعاً طارئاً، اليوم الثلاثاء عبر الفيديو، لمناقشة سبل التعامل مع الأزمة المتفاقمة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من استمرار شح الطاقة فترة أطول مما كان متوقعاً.

وأوصت المفوضية الدول الأعضاء بتعزيز تبادل المعلومات ومراقبة الأسواق، وتأجيل أعمال الصيانة غير الضرورية في المصافي، إضافة إلى تسريع استخدام الوقود الحيوي كبديل للوقود الأحفوري.

وتأتي هذه التطورات وسط تحذيرات من عودة سيناريوهات عودة إجراءات تقشفية صارمة مثل تقنين الوقود وفرض أيام خالية من السيارات.