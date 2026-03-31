«دبي للاستثمار» تضع حجر الأساس لمشروع «الفيستا»

31 مارس 2026 14:47

أعلنت «دبي للاستثمار» المدرجة في سوق دبي المالي، عن وضع حجر الأساس لمشروع «الفيستا»، العمراني متعدد الاستخدامات في منطقة ميدان هورايزن بدبي. ويُطوَّر مشروع «الفيستا» من خلال شركة دبي للاستثمار العقاري، الذراع العقارية المملوكة بالكامل لدبي للاستثمار، ويجمع ضمن مخطّط رئيسي متكامل بين الوحدات السكنية الراقية والمساحات المكتبية العصرية ومنافذ التجزئة، ليقدّم وجهة عمرانية متكاملة. تم وضع حجر الأساس بحضور خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، وعبيد سلامي، المدير العام لشركة دبي للاستثمار العقاري، بجانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع. وفي إطار المرحلة المتقدمة من تطوير المشروع، وقّعت دبي للاستثمار العقاري أيضا عقد الإنشاء الرئيسي مع شركة المقاولات «جي في هوري باراماونت»، لتولي تنفيذ أعمال البناء وفق خطة التنفيذ المعتمدة والجدول الزمني المحدد للمشروع. وقال عبيد سلامي، إن مشروع «الفيستا» يمثّل محطة مهمة في مسيرة تطوير المحفظة العقارية لدبي للاستثمار العقاري، ويعكس نهجها الاستراتيجي القائم على تطوير مشاريع عمرانية متكاملة تجمع بين الجودة في التصميم ودقة التنفيذ، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل. ويقع مشروع «الفيستا» في منطقة ميدان هورايزن، إحدى أبرز المناطق الصاعدة في دبي للمشاريع متعددة الاستخدامات، ويتألف من برج سكني بارتفاع 39 طابقاً يضم 312 وحدة سكنية متنوعة، بجانب برج تجاري مكوّن من 19 طابقاً يوفر نحو 120 ألف قدم مربع من المساحات المكتبية المصممة لتلبية احتياجات بيئات العمل الحديثة، بالإضافة إلى مجموعة من منافذ التجزئة التي تعزز من حيوية المشروع وتكامل استخداماته. وتتواصل أعمال البناء في المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الإنشاء خلال الربع الأول من عام 2028.

المصدر: وام
