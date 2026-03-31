«2 بوينت زيرو» تستثمر في شركة WHOOP



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «2 بوينت زيرو» عن استثمارها في جولة التمويل من الفئة G للأسهم الممتازة لشركة WHOOP «ووب»، إحدى المنصات الرائدة في مجال تقنيات الصحة والعافية للمستهلكين.

وقاد الجولة صندوق Collaborative Fund، بمشاركة مجموعة «2 بوينت زيرو» إلى جانب مستثمرين آخرين.

تأسّست Whoop عام 2012 وتتخذ من بوسطن مقراً لها، وقد رسّخت مكانتها كمنصة مفضلة لدى الأفراد المهتمين بالصحة والرياضيين وبرامج العافية لدى الشركات حول العالم. ويعتمد نموذج الشركة على الاشتراك، حيث توفّر مراقبة مستمرة للمؤشرات الصحية، وتقدم توجيهات مخصّصة، ومؤشرات عملية قابلة للتطبيق لتعزيز اللياقة البدنية، وذلك من خلال شبكة مستخدمين عالمية تمتد إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة.

ومن خلال هذا الاستثمار، تعزّز مجموعة «2 بوينت زيرو» حضورها في القطاعات التي تركّز على المستهلك، عبر إضافة منصة تقنية في مجال العافية تمتاز بتحقيقها لمعدلات نمو مرتفعة، بما ينسجم مع توجهات قطاع العافية ضمن محفظة المجموعة.

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي في مجموعة 2 بوينت زيرو: حريصون على توظيف رأس المال في الفرص، التي تتوفر فيها مقومات النمو والأسس القوية وقابلية التوسع، ونرى أن WHOOP نجحت في ترسيخ موقعها التنافسي في مجال يجمع بين التكنولوجيا والصحة والبيانات، وتقدم منصة مميزة ضمن فئتها، تتمتع بأسس تشغيلية قوية، وتحظى بتفاعل مرتفع من قبل المستخدمين، وتعمل انطلاقاً من نهج واضح لتحقيق الأرباح على نطاق أوسع.

وأضافت بوعزة: يعكس هذا الاستثمار أهمية التقنيات الصحية الموجهة للمستهلكين كأحد أبرز مجالات النمو على المدى الطويل، وتشير التوقعات إلى أن سوق الأجهزة القابلة للارتداء عالمياً سينمو بوتيرة استثنائية سنوياً، ليصل إلى نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2032.

من جانبه، قال ويل أحمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Whoop: فخورون بالشراكة مع مجموعة 2 بوينت زيرو، والتي تأتي مع بداية مرحلة جديدة من النمو العالمي لشركة WHOOP.