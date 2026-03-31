«الإمارات دبي الوطني» يستكمل تمويلاً طويل الأجل بقيمة 2.25 مليار دولار



دبي (الاتحاد)

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن نجاحه في استكمال تمويل طويل الأجل بقيمة 2.25 مليار دولار.

وتشمل هذه الصفقة تسهيلات قرض مشترك لأجل مرتبط بالاستدامة بقيمة 1.75 مليار دولار لمدة خمس سنوات، وتسهيلات مشتركة لأجل تمويل السلع بنظام المرابحة بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات.

ويمثّل التمويلان معاً أحد أكبر تسهيلات القروض المشتركة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتم إطلاق تسهيلات القرض المشترك لأجل المرتبط بالاستدامة في البداية بمبلغ مليار دولار، وشهد الاكتتاب فيه إقبالاً كبيراً فاق ضعف حجم المبلغ المطلوب، ما أدى إلى زيادته إلى 1.75 مليار دولار.

ويعكس هذا الطلب القوي ثقة المستثمرين العالميين في قوة بنك الإمارات دبي الوطني الائتمانية، مدعومة بميزانيته العمومية المتينة وإدارته المالية المنضبطة.

ورغم التحديات الإقليمية والعالمية، تم إنجاز تسهيلات القرض المشترك لأجل المرتبط بالاستدامة بأسعار تنافسية، تعد الأفضل في تاريخ البنك لقرض مشترك، إلى جانب فترة استحقاق ممتدة.

وقام «الإمارات الإسلامي»، الذراع المصرفية الإسلامية لبنك الإمارات دبي الوطني، بترتيب التسهيلات المشتركة لأجل لتمويل السلع بنظام المرابحة بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات، وتمت هذه التسهيلات أيضاً بأسعار تنافسية للغاية بين نظراء المصرف في قطاع الصيرفة الإسلامية على مستوى المنطقة.

وتستند هذه الصفقة إلى سجل المجموعة الحافل في أسواق رأس المال، بعد نجاح بنك الإمارات دبي الوطني في استكمال تمويل آسيوي بقيمة 750 مليون دولار لمدة سبع سنوات في فبراير 2026، وإصدار «الإمارات الإسلامي» لأول صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة على مستوى العالم في عام 2025.

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يعزّز إتمام هذه الصفقة التمويلية بنجاح المكانة الائتمانية القوية لبنك الإمارات دبي الوطني، ومكانتنا كأحد الأطراف المفضلة في أسواق القروض العالمية، ويعكس هذا الإقبال الكبير من المقرضين الدوليين، إلى جانب الأسعار التنافسية، استمرار ثقة الأسواق في القطاع المالي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفي قدرتنا على تنويع مصادر التمويل بشروط تنافسية. وتسهم هذه الصفقة في تعزيز وضع السيولة لدينا، ودعم تنفيذ طموحاتنا التنموية طويلة الأجل.

ومن جانبه، قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: تعكس هذه التمويلات المشتركة استراتيجية رأس المال القوية لبنك الإمارات دبي الوطني وإدارته المالية المدروسة، وستسهم في تعزيز مكانتنا التمويلية بالدولار الأميركي على المدى الطويل ودعم أولويات النمو الاستراتيجية مع تحقيق القيمة المستدامة.

واستقطبت هذه الصفقة المجمعة مشاركة 15 مؤسسة من الأمريكيتين وأوروبا وآسيا.

وقام كل من بنك أوف أميركا، وبنك بي إن بي باريبا، وبنك دي بي إس المحدود، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة بدور المنسقين ومديري الاكتتاب ومنسقي الاستدامة في صفقة بنك الإمارات دبي الوطني. بينما تولت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة دور المنسق الوحيد في صفقة «الإمارات الإسلامي».