الذهب يرتفع بأكثر من 2% ويتجه نحو أسوأ أداء شهري منذ 2008

صعد الذهب اليوم الثلاثاء، لكنه لا يزال في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض شهري له منذ أكتوبر 2008.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 2.2 ⁠بالمئة إلى 4608.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1501 بتوقيت جرينتش بعد ​أن سجل أعلى سعر له منذ 20 مارس ​في ‌وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة ⁠للذهب ​تسليم أبريل 1.8 بالمئة إلى 4639 دولارا.

وتراجع الدولار لكنه ظل في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد سعر الفضة في المعاملات الفورية 4.9 بالمئة إلى 73.37 دولار للأوقية لكنه انخفض 22 بالمئة خلال الشهر، وارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1922.07 دولار، وزاد سعر البلاديوم 2.6 ​بالمئة إلى 1442.50 دولار.

والبلاتين والبلاديوم في طريقهما لتسجيل انخفاضات شهرية.