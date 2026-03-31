الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

الذهب يرتفع بأكثر من 2% ويتجه نحو أسوأ أداء شهري منذ 2008

سبائك من الذهب
31 مارس 2026 21:50

صعد الذهب اليوم الثلاثاء، لكنه لا يزال في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض شهري له منذ أكتوبر 2008.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 2.2 ⁠بالمئة إلى 4608.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1501 بتوقيت جرينتش بعد ​أن سجل أعلى سعر له منذ 20 مارس ​في ‌وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة ⁠للذهب ​تسليم أبريل 1.8 بالمئة إلى 4639 دولارا.
وتراجع الدولار لكنه ظل في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد سعر الفضة في المعاملات الفورية 4.9 بالمئة إلى 73.37 دولار للأوقية لكنه انخفض 22 بالمئة خلال الشهر، وارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1922.07 دولار، وزاد سعر البلاديوم 2.6 ​بالمئة إلى 1442.50 دولار.
والبلاتين والبلاديوم في طريقهما لتسجيل انخفاضات شهرية.

المصدر: وكالات
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
سحابة دخان تتصاعد عقب قصف منشآت مدنية في السودان (أرشيفية)
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
