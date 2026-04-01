الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً اليوم الأربعاء لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من أسبوعين، مدعومة بضعف الدولار.



وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 ⁠بالمئة إلى 4685.79 دولار للأوقية بحلول الساعة 02:28 بتوقيت جرينتش، ​بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 20 مارس عند 4723.21 دولار في وقت ⁠سابق من اليوم. ​



وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب للتسليم في أبريل 0.8 بالمئة إلى 4713.40 دولار. وانخفض الدولار اثنين بالمئة، مما جعل السلع المقومة بالعملة الأميركية أقل كلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 74.53 دولار للأوقية، فيما ارتفع سعر البلاتين 0.7 بالمئة ​إلى 1963.22 دولار، وصعد سعر البلاديوم 0.6 بالمئة ​إلى 1484.84 دولار.