الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار
1 ابريل 2026 10:39

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً اليوم الأربعاء لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من أسبوعين، مدعومة بضعف الدولار.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 ⁠بالمئة إلى 4685.79 دولار للأوقية بحلول الساعة 02:28 بتوقيت جرينتش، ​بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 20 مارس عند 4723.21 دولار في وقت ⁠سابق من اليوم. ​

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب للتسليم في أبريل 0.8 بالمئة إلى 4713.40 دولار. وانخفض الدولار اثنين بالمئة، مما جعل السلع المقومة بالعملة الأميركية أقل كلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 74.53 دولار للأوقية، فيما ارتفع سعر البلاتين 0.7 بالمئة ​إلى 1963.22 دولار، وصعد سعر البلاديوم 0.6 بالمئة ​إلى 1484.84 دولار.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
اليوم 01:44
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الأخبار العالمية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
اليوم 01:44
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
اليوم 01:44
سحابة دخان تتصاعد عقب قصف منشآت مدنية في السودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©