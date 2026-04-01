«غرفة الشارقة» تؤكّد التزامها بمواصلة دعم القطاع الخاص



الشارقة (الاتحاد)

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على مواصلة جهودها في دعم القطاع الخاص، والارتقاء بأداء مجموعات العمل القطاعية من خلال تبني المبادرات المبتكرة وتطوير الخدمات، التي تسهم في تعزيز استمرارية الأعمال ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، بما يعزّز من تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة، مؤكدة التزامها بتوفير بيئة استثمارية محفّزة تدعم نمو الشركات وتوسعها، وترسّخ مكانة الشارقة كوجهة إقليمية رائدة للأعمال والاستثمار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الـ17 الذي عقدته الغرفة في مقرها، برئاسة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وحضره الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي، النائب الأول لرئيس غرفة الشارقة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس غرفة الشارقة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، ومريم سيف الشامسي، مساعد مدير عام الغرفة لقطاع الخدمات المساندة، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعدد من مسؤولي الأجهزة والإدارات التابعة للغرفة.

إنجازات الربع الأول

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على المرئيات والمقترحات، التي تمحورت حول التحديات التي يمر بها القطاع الخاص في المرحلة الحالية والتأكيد على تطبيق عدد من الإجراءات التحفيزية، التي تضمن استمرارية الأعمال واستدامتها، إلى جانب استعراض أداء الغرفة والأجهزة التابعة لها وما حققته من مؤشرات وإنجازات ضمن خطتها التشغيلية خلال الربع الأول من العام الحالي، في إطار جهودها للحفاظ على نمو الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وأكد عبد الله سلطان العويس أن غرفة الشارقة حريصة على تعزيز دورها الفاعل في خدمة مجتمع الأعمال ودعم القطاع الخاص، بما يضمن استمرارية الأعمال وزيادة تنافسيتها في مختلف القطاعات الاقتصادية، موجهاً كافة الإدارات والأقسام إلى استثمار شراكة الغرفة مع مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة للقيام بدور مهم وحيوي في إيصال صوت مجتمع الأعمال ورصد التحديات التي تواجهه والعمل على إيجاد الحلول المناسبة، بما يعزّز من أداء القطاع الخاص، مشيداً بالتعاون المستمر الذي تقدمه الهيئات الحكومية للمحافظة على استمرارية الأعمال ودعم القطاع الخاص.