"الهندي للأعمال" بدبي يبرز جهوده لدعم التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند

دبي (الاتحاد)

أكد مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، خلال اجتماعه السنوي العام، دوره المحوري كمحفّز للتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، ومجدداً التزامه بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك بما ينسجم مع الرؤى الإستراتيجية طويلة الأمد للبلدين الصديقين.

وأكد سيدهارث بالاشاندران، رئيس المجلس، متانة العلاقات بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن غاية وأهمية مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي تعدَّان ركناً أساسيًا لتحقيق الازدهار المشترك.

وأشار إلى مكانة مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي كمنصة مؤسسية موحدة تواصل تمكين مجتمع الأعمال الهندي في الإمارات من خلال التعاون والمرونة ورؤية مستقبلية مشتركة.

وأعلن المجلس عن عامٍ حافلٍ بالنمو والتفاعل الاستثنائي، تميز بتوسعٍ ملحوظٍ في قاعدة أعضائه وتحولٍ قوي نحو الشمولية، لا سيما مع زيادة مشاركة المرأة.

وعلى صعيد خططه المستقبلية، يتطلع المجلس إلى استضافة اثنتين من الفعاليات الرئيسية: مؤتمر أعمال غرب آسيا في أبريل 2026، ومؤتمر الشركات العائلية في مايو 2026، حيث من المتوقع أن تعزّز هاتان الفعاليتان الشراكات الدولية، والريادة الفكرية، والمشاركة المؤسسية في جميع أنحاء المنطقة.