الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"الهندي للأعمال" بدبي يبرز جهوده لدعم التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند

"الهندي للأعمال" بدبي يبرز جهوده لدعم التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند
1 ابريل 2026 17:31

 

دبي (الاتحاد)
أكد مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، خلال اجتماعه السنوي العام، دوره المحوري كمحفّز للتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، ومجدداً التزامه بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك بما ينسجم مع الرؤى الإستراتيجية طويلة الأمد للبلدين الصديقين.

أخبار ذات صلة
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة

وأكد سيدهارث بالاشاندران، رئيس المجلس، متانة العلاقات بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن غاية وأهمية مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي تعدَّان ركناً أساسيًا لتحقيق الازدهار المشترك.
وأشار إلى مكانة مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي كمنصة مؤسسية موحدة تواصل تمكين مجتمع الأعمال الهندي في الإمارات من خلال التعاون والمرونة ورؤية مستقبلية مشتركة.
وأعلن المجلس عن عامٍ حافلٍ بالنمو والتفاعل الاستثنائي، تميز بتوسعٍ ملحوظٍ في قاعدة أعضائه وتحولٍ قوي نحو الشمولية، لا سيما مع زيادة مشاركة المرأة.
وعلى صعيد خططه المستقبلية، يتطلع المجلس إلى استضافة اثنتين من الفعاليات الرئيسية: مؤتمر أعمال غرب آسيا في أبريل 2026، ومؤتمر الشركات العائلية في مايو 2026، حيث من المتوقع أن تعزّز هاتان الفعاليتان الشراكات الدولية، والريادة الفكرية، والمشاركة المؤسسية في جميع أنحاء المنطقة.

آخر الأخبار
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
اليوم 01:44
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الأخبار العالمية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
اليوم 01:44
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
اليوم 01:44
سحابة دخان تتصاعد عقب قصف منشآت مدنية في السودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
اليوم 01:44
