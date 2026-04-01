الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ارتفاع معدل التضخم وزيادة البطالة في النمسا

1 ابريل 2026 17:33


ارتفع معدل التضخم في النمسا بنسبة 0.9% إلى 3.1% في شهر مارس الماضي، وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 6.1%، مقارنة على أساس سنوي، وعزت هيئة الإحصاء النمساوية السبب الرئيس لارتفاع معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار الوقود وزيت الدفئة.

أخبار ذات صلة
وأظهرت أحدث بيانات إحصائية دورية أن قطاع الخدمات مازال يلعب دوراً رئيسياً في ارتفاع معدل التضخم بالنمسا، حيث ارتفعت أسعار قطاع الخدمات من 4.0% في شهر فبراير إلى 4.5% في مارس الماضي، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والتبغ والمشروبات بنسبة 2.4%، مقارنة على أساس شهري، وفقاً لبيان مانويلا لينك، مديرة هيئة الإحصاء النمساوية.
وعن تطور سوق العمل في شهر مارس، أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بنسبة 0.1% إلى 7.5%، وبلغ عدد الأفراد المسجلين العاطلين عن العمل والملتحقين ببرامج التدريب أكثر من 400 ألف شخص، بزيادة قدرها 3.488 شخصاً مقارنةً بنفس الشهر على أساس سنوي.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©