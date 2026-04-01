«IRH» تؤمّن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من مشروع «أميغو» في المكسيك



أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة «إنترناشيونال ريسورسز هولدينج - IRH»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها وتتخصص في الاستثمار بقطاع الموارد الطبيعية والتابعة لمجموعة «2 بوينت زيرو»، اتفاقية بيع وشراء للغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عاماً مع «أميغو للغاز الطبيعي المسال - AMIGO LNG» في المكسيك، وهو مشروع رئيس تابع لتحالف LNG Alliance، بما يضمن إمدادات طويلة الأجل لدعم الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم «إنترناشيونال ريسورسز هولدينج» بشراء مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «أميغو» للتصدير في غوايماس بولاية سونورا.

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التوريد مع دخول وحدة التسييل مرحلة التشغيل التجاري خلال النصف الثاني من عام 2028.

وتسهم هذه الصفقة في دعم استراتيجية «إنترناشيونال ريسورسز هولدينج» نحو تأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال عبر تنويع مصادرها جغرافياً كما يوفر موقع مشروع «أميغو» على الساحل الغربي للمكسيك مساراً مباشراً إلى الأسواق الآسيوية من دون المرور عبر قناة بنما، ما يحدّ من تأثير أحد أبرز تحديات الشحن العالمية، ويسهم في تحسين كفاءة وتكلفة توريد الغاز الطبيعي المسال إلى القارة الآسيوية.

وتواصل المكسيك ترسيخ مكانتها المحورية كمركز استراتيجي في سوق الغاز الطبيعي المسال، بفضل موقعها على المحيط الهادئ الذي يتيح تنويع مسارات الإمداد العالمية وتعزيز أمن الطاقة لدى المشترين الدوليين.

وقال علي راشد الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنترناشيونال ريسورسيز هولدينج»: تمثل هذه الاتفاقية محطة مهمة في تعزيز محفظتنا في مجال التجارة الدولية على المدى الطويل للغاز الطبيعي المسال ومن خلال تأمين إمدادات من حوض المحيط الهادئ بأسعار تنافسية، نعمل على تعزيز مرونة وتنوع أنشطتنا التجارية على المستوى العالمي، إلى جانب توسيع قدرتنا على تلبية احتياجات الأسواق الرئيسة التي تشهد نمواً متسارعاً وبصفتنا شركة تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، تعكس هذه الشراكة التزامنا بدعم الدور المتنامي للإمارات كمركز عالمي للطاقة والتجارة، من خلال بناء علاقات استراتيجية تسهم في رسم ملامح جديدة لأسواق الطاقة الدولية.

وأضاف: يقدم الساحل الغربي للمكسيك مساراً مستقراً لإمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا، من دون الاعتماد على ممرات الشحن الرئيسة مثل قناة بنما ومن خلال شراكتنا مع «أميغو للغاز الطبيعي المسال»، فإننا نسهم في تعزيز أمن الطاقة على المستوى العالمي، مع ضمان إمدادات موثوقة وتنافسية تصل إلى الأسواق الدولية.

من جانبه قال الدكتور موثو شيجيان، الرئيس التنفيذي لشركة «أميغو للغاز الطبيعي المسال»: تعكس هذه الاتفاقية الدور المتنامي الذي يمكن أن تضطلع به المكسيك في تعزيز سلاسل إمداد الغاز الطبيعي المسال عالمياً فمن خلال ربط الساحل المطل على المحيط الهادئ في المكسيك بشركاء الطاقة العالميين مثل «إنترناشيونال ريسورسز هولدينج»، فإننا نعمل على تطوير مسارات جديدة وفعّالة للإمداد، بما يعزز منظومة أمن الطاقة على المستوى العالمي ويدعم الطلب على المدى الطويل.