الذهب يواصل مكاسبه بفضل تراجع الدولار

واصلت أسعار الذهب الارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 4784.22 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1730 بتوقيت جرينتش بعدما ارتفع في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 19 مارس. وارتفعت ⁠العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 2.9 بالمئة إلى 4813.10 دولار.

وهبط الدولار ​لليوم الثاني على التوالي مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أقل ​تكلفة لحائزي ‌العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 76.03 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.6 بالمئة ​إلى 1979.30 دولار، وتقدم البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1495.95 دولار.