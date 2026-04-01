الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يواصل مكاسبه بفضل تراجع الدولار

أسعار الذهب
1 ابريل 2026 22:53

واصلت أسعار الذهب الارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 4784.22 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1730 بتوقيت جرينتش بعدما ارتفع في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 19 مارس. وارتفعت ⁠العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 2.9 بالمئة إلى 4813.10 دولار.
وهبط الدولار ​لليوم الثاني على التوالي مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أقل ​تكلفة لحائزي ‌العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 76.03 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.6 بالمئة ​إلى 1979.30 دولار، وتقدم البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1495.95 دولار.

المصدر: وكالات
تعاملات الذهب
الذهب
أسعار الذهب
الدولار
الدولار الأميركي
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©