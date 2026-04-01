صندوق الإمارات للنمو يستثمر 45 مليون درهم في «كارني ستور»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن صندوق الإمارات للنمو عن ضخ استثمار بقيمة 45 مليون درهم كحصة أقلية في «كارني ستور»، العلامة الإماراتية المتخصصة في مجال إنتاج المنتجات البروتينية الفاخرة في الدولة.

ويجمع الاستثمار بين الخبرة في التوريد والإنتاج الحصري والبيع بالتجزئة عبر القنوات الرقمية، ويمثّل هذا الاستثمار، وهو الأول للصندوق في قطاع الغذاء، محطة محورية تعكس التزام الصندوق ببناء شركات إماراتية ريادية ذات قدرة تنافسية عالية، تساهم في تعزيز سلاسل القيمة المحلية، ودعم مرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ مقومات الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للدولة.