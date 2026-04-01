49.18 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

استهلت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية تعاملات شهر أبريل الجاري على ارتفاعات جيدة بدعم من عمليات شراء لأسهم نشطة في قطاعات البنوك والعقارات، وتدفقات سيولة مؤسسية، عزّزت من صعود المؤشرات. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، مرتفعاً بنسبة قاربت %1.35 وبنحو 128.8 نقطة إلى 9649.72 نقطة، فيما قفز مؤشر سوق دبي المالي، مرتفعاً بنسبة تتجاوز %2 وبنحو 110.2 نقطة إلى 5544.61 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 26.86 مليار درهم لتسجل 2.793 تريليون درهم، في حين ربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي نحو 22.32 مليار درهم لتصل إلى 918.99 مليار درهم، ولتبلغ المكاسب السوقية الإجمالية خلال اليوم نحو 49.18 مليار درهم. وتزامن تحسُّن أداء الأسواق مع نشاط نسبي للتداولات لتتجاوز قيمة التداولات الإجمالية 2.52 مليار درهم، بعد تداول 892.5 مليون سهم خلال 53 ألفاً و744 صفقة.



سوق أبوظبي

وارتفعت قيمة التداولات الإجمالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية لتتجاوز 1.37 مليار درهم، شملت ما يزيد على 661.6 مليون سهم عبر 33243 صفقة.

وتصدّر سهم «الدار» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 243.58 مليون درهم، وتلاه سهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 134.5 مليون درهم، ثم «بنك أبوظبي التجاري» بقيمة 134 مليون درهم. وجاء سهم «بنك الاستثمار» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 280.14 مليون سهم، وتلاه سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» بتداول 138.78 مليون سهم، ثم «الدار» بتداول 30.53 مليون سهم. وقادت أسهم العقارات والبنوك قائمة الأسهم النشطة المرتفعة بعد ارتفاع أسهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 5.88% إلى 18 درهم، و«بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 2.58% إلى 12.68 درهم، «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 0.97% إلى 20.8 درهم، وسهم «بنك الاستثمار» بنسبة 13% إلى 0.052 درهم، فيما ارتفع سهم «الدار» بنسبة 0.89% إلى 7.86 درهم، و«أدنوك للحفر» بنسبة 1.56% إلى 5.2 درهم، وارتفعت أسهم نشطة مثل «أدنوك للإمداد» بنسبة 2.12% إلى 5.28 درهم، إلى جانب ارتفاع أسهم «إي اف جي ستاليونز» بنسبة 12.64% إلى 11.76 درهم، و«ان ام دي سي إينرجي» بنسبة 8.4% إلى 2.45 درهم.



سوق دبي

بلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي 1.151 مليار درهم، بعد التعامل على 230.969 مليون سهم، من خلال تنفيذ 20501 صفقة. وشهد السوق ارتفاع أسهم 30 شركة، مقابل انخفاض أسهم 13 شركة. وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة كلاً من: «إعمار العقارية» بنسبة 5.55% إلى 12.35 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 5.18% إلى 14.2 درهم، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 4.86% إلى 28.05 درهم، و«تيكوم» بنسبة 5.53% إلى 3.24 درهم، و«طلبات» بنسبة 0.92% إلى 0.766 درهم، وأيضاً «أملاك للتمويل» بنسبة 4.67% إلى 1.79 درهم. كما ارتفعت أسهم «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 1.36% إلى 7.42 درهم، و«ديار للتطوير» بنسبة 2.14% إلى 0.811 درهم، و«الاتحاد العقارية» بنسبة 2.14% إلى 0.716 درهم.